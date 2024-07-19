時代眼淚！全台最後1間「HTC專賣店」掰了 眾嘆：當年蝴蝶機超紅
時代的眼淚！手機品牌HTC市占率曾名列前矛衝破11％，如今卻在各大手機廠牌中逐漸被擠下去。近日有網友發文透露，全台最後一間HTC專賣店位在台南，但目前已經停業，讓台灣HTC專賣店正式走入歷史，也引來不少網友陷入回憶殺直呼：「學生時期蝴蝶機超火紅的說。」
記者賴禹妡／綜合報導
近日有網友發文表示，全台最後一間HTC專賣店停業了，地點就位在台南市中山南路上，目前已經變成水煎包店。貼文曝光後，立即引起熱議，不少人也驚喊「台南竟然撐到最後！」
除此之外，也有許多網友陷入回憶中，「17歲的第一隻手機是HTC」、「人生中至少有過一支HTC⋯到現在開機還能用，其實品質不錯」、「當初野火機出世時還有排隊人潮」、「第一隻智慧型手機M7在這裡買的」、「真的是時代的眼淚，學生時期蝴蝶機超火紅的說」。
事實上，宏達電於2011年自創HTC手機品牌，市占率曾經名列前矛衝破11％，全盛時期更讓宏達電股價一股飆到1300元，堪稱是台灣之光。如今HTC市佔率卻連1%都不到，許多人感嘆後續發展可惜，也有不少人期待宏達電在虛擬實境（Virtual Reality）業務上的拓展，認為未來依然很有可看性。