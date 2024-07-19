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電影演真的！恐怖情人「10大特徵」公開　6成符合這點不逃危險了

▲看似美好愛情的背後，卻暗藏許多黑暗面！你身邊的人有沒有可能就是「恐怖情人」？（示意圖／翻攝Pexels）
▲看似美好愛情的背後，卻暗藏許多黑暗面！你身邊的人有沒有可能就是「恐怖情人」？（示意圖／翻攝Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

你身邊的枕邊人有沒有可能是「恐怖情人」？近日國片驚悚愛情片《愛的噩夢》上映，是《怪胎》導演廖明毅的續作，劇組要角請來林柏宏主演，周旋在項婕如、林艾璇（大元）、謝欣穎等美女之間，然而看似美好愛情的背後，卻暗藏許多黑暗面，讓「恐怖情人」的話題又再度被不少網友討論，許多觀眾看完都有所反思。

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近日有網友在看完《愛的噩夢》後，在「Dcard」貼文分享表示「看完這部電影讓我想起過去的惡夢，A男跟劇中女主角一樣，有事沒事就要我報備在哪，不准跟任何異性朋友有任何的互動，認為全天下男生都會對我有意圖，假借是要保護我，要求我跟朋友們斷絕聯絡，跟他好好溝通時，他不是說服我，反而是用情感勒所的模式要我就範。」

▲林柏宏（左）、謝欣穎繼《怪胎》後，再合作新電影《愛的噩夢》演出情侶。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲林柏宏、謝欣穎繼《怪胎》後，再合作新電影《愛的噩夢》演出情侶，是一部愛情驚悚電影。（圖／記者吳翊緁攝影）
「B男也是！連續兩任恐怖情人！工作體面，家裡也很不錯，顏值跟身高都很高，看似完美的外表下，其實知人知面不知心，交往前什麼都聽妳的，交往後直接開扁」該網友也提到：「雖然這幾任男友很恐怖，但最後也都順利分手，沒造成人生安全問題，我只想說，遇到有暴力傾向的、超會情緒勒索的、還有控制欲超強的千萬不要碰！」

貼文曝光後，不少人也心有戚戚焉表示「會打女生的絕對要馬上分！不然連家人都很可能受牽連」、「警政署的恐怖情人條款統計，一般傷害就佔了62.6%，其實也是最容易看到的恐怖情人的型態」、「我也有去看這部....現實還真的有這種人，遇到我會瘋掉」、「恐怖情人真的越快離開越好！沒在開玩笑。」

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▲《愛的噩夢》中，項婕如飾演林柏宏的女友，甜美可愛的外表下，卻隱藏「恐怖情人」的特質，讓觀眾看到毛骨悚然！（圖/華映娛樂）
你身邊枕邊人很可能是「恐怖情人」！10大條件符合快逃

而根據新竹警察局過去也曾經在官網說明，「恐怖情人在事發之前或多或少都會透露出徵兆，當發現這些徵兆，應該好好保護自己，避免再與這個人有不必要的接觸！」

📍自我為中心
自己永遠是對的，對於不順從他的人會有激烈的恨意，會以貶低人格的粗話、髒話攻擊伴侶或是其他人。
📍言語、肢體暴力
習慣性斥責對方，以言語施以精神虐待，一點不順心就施暴，有了第一次後就會有第二次！肢體暴力不能縱容。
📍欠缺憐憫心與同情心
對於自身以外的事物漠不關心，甚至可能對小狗小貓等比自己弱小之動物施暴。
📍藥物或酒精成癮
有習慣用藥成癮、喝酒甚至吸毒行為，通常伴隨有情緒不穩定的狀況，行為也不能自我控制。
📍情緒容易失控
經常因為小事動怒，動不動就破口大罵，情緒反覆無常，不能忍受挫折，無法自我掌控情緒。

▲命理專家表示，除了日常生活中的個性外，也可以透過面相來觀察對方是否有恐怖情人的特質。（示意圖／翻攝Pexels）
▲千萬記得如果枕邊人出現暴力傾向紀錄！一定要立刻遠離，有一就會有二！（示意圖／翻攝Pexels）
📍有自殘、暴力習慣或紀錄
當被激怒或情緒低潮時，經常用傷害自己的方式排解，且經常會摔東西表示憤怒。
📍生活圈狹窄
除了愛情，生活沒有其他重心，而造成自我封閉的個性，易產生扭曲人格，一旦失去愛情什麼事都做得出來。
📍佔有慾強
在關係裡，不論做了好事壞事，都會把「我這麼做都是因為愛你」掛在嘴上；會控制另一半交友圈。
📍隨時掌控行蹤
緊迫盯人，隨時掌控對方的行蹤及所有通訊軟體，包括手機簡訊、電子郵件等。
📍疑心病重
容易吃醋，無時無刻懷疑另一半劈腿，只要是異性都被懷疑有曖昧。

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