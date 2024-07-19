電影演真的！恐怖情人「10大特徵」公開　6成符合這點不逃危險了

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「B男也是！連續兩任恐怖情人！工作體面，家裡也很不錯，顏值跟身高都很高，看似完美的外表下，其實知人知面不知心，交往前什麼都聽妳的，交往後直接開扁」該網友也提到：「雖然這幾任男友很恐怖，但最後也都順利分手，沒造成人生安全問題，我只想說，遇到有暴力傾向的、超會情緒勒索的、還有控制欲超強的千萬不要碰！」
貼文曝光後，不少人也心有戚戚焉表示「會打女生的絕對要馬上分！不然連家人都很可能受牽連」、「警政署的恐怖情人條款統計，一般傷害就佔了62.6%，其實也是最容易看到的恐怖情人的型態」、「我也有去看這部....現實還真的有這種人，遇到我會瘋掉」、「恐怖情人真的越快離開越好！沒在開玩笑。」
你身邊枕邊人很可能是「恐怖情人」！10大條件符合快逃
而根據新竹警察局過去也曾經在官網說明，「恐怖情人在事發之前或多或少都會透露出徵兆，當發現這些徵兆，應該好好保護自己，避免再與這個人有不必要的接觸！」
📍自我為中心
自己永遠是對的，對於不順從他的人會有激烈的恨意，會以貶低人格的粗話、髒話攻擊伴侶或是其他人。
📍言語、肢體暴力
習慣性斥責對方，以言語施以精神虐待，一點不順心就施暴，有了第一次後就會有第二次！肢體暴力不能縱容。
📍欠缺憐憫心與同情心
對於自身以外的事物漠不關心，甚至可能對小狗小貓等比自己弱小之動物施暴。
📍藥物或酒精成癮
有習慣用藥成癮、喝酒甚至吸毒行為，通常伴隨有情緒不穩定的狀況，行為也不能自我控制。
📍情緒容易失控
經常因為小事動怒，動不動就破口大罵，情緒反覆無常，不能忍受挫折，無法自我掌控情緒。
📍有自殘、暴力習慣或紀錄
當被激怒或情緒低潮時，經常用傷害自己的方式排解，且經常會摔東西表示憤怒。
📍生活圈狹窄
除了愛情，生活沒有其他重心，而造成自我封閉的個性，易產生扭曲人格，一旦失去愛情什麼事都做得出來。
📍佔有慾強
在關係裡，不論做了好事壞事，都會把「我這麼做都是因為愛你」掛在嘴上；會控制另一半交友圈。
📍隨時掌控行蹤
緊迫盯人，隨時掌控對方的行蹤及所有通訊軟體，包括手機簡訊、電子郵件等。
📍疑心病重
容易吃醋，無時無刻懷疑另一半劈腿，只要是異性都被懷疑有曖昧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110