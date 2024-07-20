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獨／楊文科涉貪「豐采520」H鋼歪掉　上百戶連署復工！別變爛尾樓

▲新竹豐邑喜來登大飯店對面的「豐采520」建案，去年爆發天坑事件後已停工，已購戶18日發起復工連署，現有超過150戶響應，就怕房子變爛尾樓。（圖／翻攝豐采520住戶群臉書）
▲新竹豐邑喜來登大飯店對面的「豐采520」建案，去年爆發天坑事件後已停工，已購戶18日發起復工連署，現有超過150戶響應，就怕房子變爛尾樓。（圖／翻攝豐采520住戶群臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹縣長楊文科涉貪護航的豐邑機構竹北建案「豐采520」，被新竹地檢署查出為了節省2億元擋土費用，將H型鋼擋土樁縮短了15.3公尺，造成工地及周邊道路累計發生8次坍塌事件，相關人士被起訴後，又被爆地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲。但由於建案已停工超過1年，最貴砸將近3000萬買房的已購戶不忍了，連署要求復工，疾呼：「別讓豐采520變爛尾樓！」據悉截至昨（19）午為止已有150名已購戶連署。

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豐采520地處竹北核心，基地位置在自強北路、勝利一路，主打飯店級公設，32樓SRC鋼骨地標，規劃住宅與辦公大樓，為當地指標大案，規劃有套房及2~3房型，總戶數890戶。實價揭露成交單價從2018年開案之初的31.2萬一路漲到2022年3月的62.2萬元，漲勢驚人，總價則是570萬~2895萬元，共有532筆交易紀錄，但天坑事件後已無新的交易揭露。

▲楊文科涉嫌圖利建商遭起訴。（圖／取自楊文科臉去）
▲楊文科涉嫌圖利建商遭起訴。（圖／翻攝楊文科臉書）
豐采520已購戶成立自救會　連署要求復工！加速交屋時程

已購戶在臉書成立「豐采520住戶群」公開社團，范姓已購戶18日發起要求動工復工連署，並成立自救會，監督建商積極推動重新復工，加速交屋時程。

至於是否擔心建案安全問題，范先生告訴《NOWnews今日新聞》說，他不擔心房子結構安全問題，直言：「豐邑在竹北蓋房子蓋了20、30年，沒有房子倒，上次403地震也只有龜裂，寶佳（建案）也是龜裂」，相信建商會把房子蓋好。

截至19日下午2時為止，范先生說已經收到150名已購戶連署，預計募集到300人連署後，就要請民意代表一同聲援。他不滿表示，明明買了房子卻還在外面租房子，整個工地一片靜悄悄，連個管理的保全都沒看到。

也有已購戶在住戶群發問「後續延遲交屋的利息賠償是豐邑負擔的起的嗎？」認為豐邑應該跟預購戶坐下來談。范先生以千分之二來計算，「每戶每天2000元~4000元，900戶每天約就好幾百萬違約金」。

地下室H型鋼部分彎曲？豐邑機構澄清：已置換受損小樑並補強必要結構

針對新北市議員卓冠庭爆豐采520地下室支撐H型鋼部分彎曲，質疑豐邑偷改設計導致。豐邑機構澄清說，該張爆料照片是地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝，由於逆打工法於地下室結構工程時，不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓的情況，將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。

豐邑表示，因此持續與主管機關溝通，為安全請求核准地下室的搶險施工，最後在停工數月後，同意地下室搶險施作。另在搶險工程期間，已將受損的小樑置換並補強必要結構，也經專業技師現勘簽證確認安全無虞。

▲卓冠廷踢爆豐采520地下室結構歪斜，而該建案一坪要價60萬，建商卻為了省下2億元，拿整個區段的人命開玩笑。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷踢爆豐采520地下室結構歪斜，拿整個區段的人命開玩笑。豐邑機構澄清，已置換受損小樑並補強必要結構。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
豐邑指出，在地下室搶險工程於2023年下半年完成後，也立即提送搶險總結報告，且依照搶險會議中，委員和居民的提議，委由2家第三方技師公會進行現勘、檢測並出具報告，其中包含社區居民所指定的技師公會，報告內容均表示安全無虞。

豐邑表示，為確保基地與鄰近地方安全，此案前後委由超過5家的第三方單位進行各項不同鑑定，盼各界勿用片段的不完整資訊誤導民眾，後續豐邑一定會負起應負的責任。至於對豐采520已購戶成立自救會，要求積極推動重新復工，加速交屋時程一事，截稿前仍未取得豐毅對此回應。

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