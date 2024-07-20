獨／楊文科涉貪「豐采520」H鋼歪掉　上百戶連署復工！別變爛尾樓

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豐采520已購戶成立自救會 連署要求復工！加速交屋時程
已購戶在臉書成立「豐采520住戶群」公開社團，范姓已購戶18日發起要求動工復工連署，並成立自救會，監督建商積極推動重新復工，加速交屋時程。
至於是否擔心建案安全問題，范先生告訴《NOWnews今日新聞》說，他不擔心房子結構安全問題，直言：「豐邑在竹北蓋房子蓋了20、30年，沒有房子倒，上次403地震也只有龜裂，寶佳（建案）也是龜裂」，相信建商會把房子蓋好。
截至19日下午2時為止，范先生說已經收到150名已購戶連署，預計募集到300人連署後，就要請民意代表一同聲援。他不滿表示，明明買了房子卻還在外面租房子，整個工地一片靜悄悄，連個管理的保全都沒看到。
也有已購戶在住戶群發問「後續延遲交屋的利息賠償是豐邑負擔的起的嗎？」認為豐邑應該跟預購戶坐下來談。范先生以千分之二來計算，「每戶每天2000元~4000元，900戶每天約就好幾百萬違約金」。
地下室H型鋼部分彎曲？豐邑機構澄清：已置換受損小樑並補強必要結構
針對新北市議員卓冠庭爆豐采520地下室支撐H型鋼部分彎曲，質疑豐邑偷改設計導致。豐邑機構澄清說，該張爆料照片是地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝，由於逆打工法於地下室結構工程時，不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓的情況，將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。
豐邑表示，因此持續與主管機關溝通，為安全請求核准地下室的搶險施工，最後在停工數月後，同意地下室搶險施作。另在搶險工程期間，已將受損的小樑置換並補強必要結構，也經專業技師現勘簽證確認安全無虞。
豐邑指出，在地下室搶險工程於2023年下半年完成後，也立即提送搶險總結報告，且依照搶險會議中，委員和居民的提議，委由2家第三方技師公會進行現勘、檢測並出具報告，其中包含社區居民所指定的技師公會，報告內容均表示安全無虞。
豐邑表示，為確保基地與鄰近地方安全，此案前後委由超過5家的第三方單位進行各項不同鑑定，盼各界勿用片段的不完整資訊誤導民眾，後續豐邑一定會負起應負的責任。至於對豐采520已購戶成立自救會，要求積極推動重新復工，加速交屋時程一事，截稿前仍未取得豐毅對此回應。