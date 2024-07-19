央行尾盤出手？新台幣收32.73元重貶1.25角 貶幅僅次日圓、韓元
台北股、匯市今（19）日上演同步雙殺走勢，台股終場大跌529點，新台幣兌美元也在外資熱錢出走下，貶破32.7元，更一度貶到32.798元，重貶1.93角，隨後在出口商拋匯及央行出手調節下，終場收在32.73元，還是重貶了1.25角，並創下2016年5月23日以來收盤新低價，總成交量亦爆出30.18億美元大量。
記者顏真真／台北報導
台積電法說會報佳音，不過，美股因政治不確定性，科技股漲勢消退，4大指數除費半指數小漲外，其餘均下跌，其中道瓊指數跌幅逾1%，亞股同步走跌，其中台股在台積電股價也不給面子，外資續賣超台股644億元，台股收盤再重挫529點，加上美元也轉強，美元指數重返104之上，新台幣兌美元也爆量重貶破32.7元。
新台幣兌美元今日以32.65元、貶值4.5分開出後 ，在美元走強及台股大跌之下，加上外資熱錢匯出，新台幣隨後失守32.7元，更一度逼近32.8元，下探32.798元，重貶快2角，隨後出口商逢出脫美元，加上尾盤央行也有進場調節，終場收32.73元，還是重貶1.25角，單日貶值了0.38%。
不過，根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市場收盤時的價格來看，美元指數升了0.49%，主要貨幣兌美元則都走貶，其中日圓貶最多，單日貶值了0.67%，再來是韓元貶了0.55%，新台幣貶0.38%排第三，新加坡幣也貶了0.28%，而人民幣及越南幣也都貶了0.14%，另外歐元也貶了0.4%。