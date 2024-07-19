高市新任警分局長交接　陳其邁：市府是警察最堅強的後盾

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新興分局長由原鳳山分局長陳柏彰接任、鳳山分局長由原仁武分局長林俊賢接任、仁武分局長由原楠梓分局長陳膺方接任、楠梓分局長由原鼓山分局長陳奕良接任、鼓山分局長由原小港分局長徐釗斌接任、小港分局長由原湖內分局長陳楨筌接任、旗山分局長由原六龜分局分局長何正光接任、六龜分局長由原市警局公關室主任郭子弘接任。
陳其邁表示，治安是一生的志業，打擊犯罪是警界同仁神聖的使命，在充滿危機的現場衝鋒陷陣，是為了讓親友能安心生活，治安沒有適應期，期勉新任分局長在新工作崗位能立即上手，並以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，市府會是警察「最堅定的後盾」，會提供最大的後勤支持，爭取更多資源、更新裝備。
陳其邁也強調，治安沒有適應期，市府警察局在打擊犯罪各項積極作為下，113年迄今全般刑案發生數都是20年來最低，暴力犯罪發生數大幅下降，六都排名第一，破獲率百分之百，詐欺案件發生數降幅及破獲率增幅也為六都最佳。
陳其邁也肯定卸任官警對地方治安貢獻，讓市民享有安心、安全、安定的生活環境，才能贏得市民的支持，也期勉新加入的治安團隊幹部，勇於承擔更大的挑戰，持續精進各項治安維護作為，繼續打擊黑、金、槍、毒、詐，在原有的堅實基礎下，不畏艱辛，在新的工作崗位上竭盡所能，以決心與魄力來拼治安，讓民眾安心。