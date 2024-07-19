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高市新任警分局長交接　陳其邁：市府是警察最堅強的後盾

▲高市警局今天舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由市長陳其邁到場主持，警察局長林炎田擔任監交人。（圖／記者郭凱杰攝,2024.07.19）
▲高市警局今天舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由市長陳其邁到場主持，警察局長林炎田擔任監交人。（圖／記者郭凱杰攝,2024.07.19）

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局今(19)日舉行卸、新任分局長布達交接典禮，市長陳其邁主持典禮時指出，去年民調中的治安、交通指標，均榮獲金獎及六都特優等殊榮，今年警政署各縣市治安滿意度調查，民眾滿意度也高達八成，且高雄市今年上半年全般刑案發生數和暴力犯罪是20年來最低、破獲率是六都第一，他也強調，市府會是警察「最堅定的後盾」。 

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▲高雄市警察局19日進行新任分局長交接典禮，由市長陳其邁主持交接印信。（圖／記者郭凱杰攝,2024.07.19）
▲高雄市警察局19日進行新任分局長交接典禮，由市長陳其邁主持交接印信。（圖／記者郭凱杰攝,2024.07.19）
高市警局今天舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由市長陳其邁到場主持，警察局長林炎田擔任監交人，這次異動，由警專教育長林富助接任市警局副局長，副局長林新晃調任新北市政府警察局副局長、新興分局分局長張泰賓陞任警政署警監督察、旗山分局分局長劉文雄調任新北市政府警察局三峽分局分局長以及刑事警察局偵九大隊長陳義宏調任市警局湖內分局分局長。

新興分局長由原鳳山分局長陳柏彰接任、鳳山分局長由原仁武分局長林俊賢接任、仁武分局長由原楠梓分局長陳膺方接任、楠梓分局長由原鼓山分局長陳奕良接任、鼓山分局長由原小港分局長徐釗斌接任、小港分局長由原湖內分局長陳楨筌接任、旗山分局長由原六龜分局分局長何正光接任、六龜分局長由原市警局公關室主任郭子弘接任。

陳其邁表示，治安是一生的志業，打擊犯罪是警界同仁神聖的使命，在充滿危機的現場衝鋒陷陣，是為了讓親友能安心生活，治安沒有適應期，期勉新任分局長在新工作崗位能立即上手，並以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，市府會是警察「最堅定的後盾」，會提供最大的後勤支持，爭取更多資源、更新裝備。

陳其邁也強調，治安沒有適應期，市府警察局在打擊犯罪各項積極作為下，113年迄今全般刑案發生數都是20年來最低，暴力犯罪發生數大幅下降，六都排名第一，破獲率百分之百，詐欺案件發生數降幅及破獲率增幅也為六都最佳。

陳其邁也肯定卸任官警對地方治安貢獻，讓市民享有安心、安全、安定的生活環境，才能贏得市民的支持，也期勉新加入的治安團隊幹部，勇於承擔更大的挑戰，持續精進各項治安維護作為，繼續打擊黑、金、槍、毒、詐，在原有的堅實基礎下，不畏艱辛，在新的工作崗位上竭盡所能，以決心與魄力來拼治安，讓民眾安心。

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