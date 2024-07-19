股匯雙殺！銀行看後市留意美政經局勢　建議「股債平衡」投資配置

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凱基銀行指出，在世界銀行報告中，以美國的GDP成長率預估調升幅度最大，反映了在高利率環境下，美國經濟的韌性，觀察美國家庭的資產負債表現況，整體財務狀況仍十分強健，再加上近期美股屢創新高，評估其總資產和可支配所得增長所產生的財富效果，將為美國經濟成長帶來強力支撐。
此外，過去幾年以來，雖然高利率環境壓抑了全球的企業投資及消費者支出而使經濟增長走緩，但也成功讓通膨獲得控制，各國物價壓力逐漸減輕，全球央行也紛紛選擇啟動降息，包括先前就已啟動新興國家如巴西、智利等，許多成熟國家也邁入至利率寬鬆階段，如隸屬於10大工業國的瑞士、瑞典及加拿大，還有近期的歐洲聯盟都至少降息1碼。此外，英國、美國、印度等國家皆有希望於下半年加入降息行列。
凱基銀行認為，隨著未來利率環境趨向正常化情形下，市場為尋求更高報酬率而將資金配置於風險性資產的機率提升，使股、債市有望受益。此外，觀察近期資金流動性最高之貨幣型基金資產總額可發現，目前正處於近年來的高水位，凱基銀行評估後續如這些資金流入市場，其所造成之外溢效應將使股債後市獲得助益。
此外，隨著算力進步和市場需求的增長，人工智慧（AI）應用的場景將越來越廣泛，尤其以雲端計算、基礎建設和醫療健護等多個領域受益最多。這些應用不僅大幅提高了企業的運營效率，也創造了大量新的商業機會。因此，在AI效應的推進下，微軟Microsoft、蘋果Apple和輝達Nvidia也受到市場資金青睞，近期市值皆已突破了3兆美元，其合計市值約10兆美元，已佔S&P 500總市值近20%，在強者恆強的氣勢未變下，股價動能延續的可能性較高。
另一方面，凱基銀行指出，美國總統候選人川普7月13日遇襲事件引發全球譁然，川普的不屈形象讓市場紛紛押注其勝選機率，讓美國再次偉大政策（AGA）重新受到大眾關注並已於市場發酵。政策包含放鬆金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等利多措施，故在短線上以金融、工業及住宅營建產業都將受惠於川普題材而有所表現，並促使美股出現產業類股輪動格局。因此在美國市場廣度獲得提升的情況下，將有利於未來整體大盤的上行趨勢。
針對今年下半年投資布局，凱基銀行建議側重於「股債平衡」策略。在股市方面，隨著AI應用持續擴散下，可選擇在該領域具有領導地位之大型科技成長股作為配置主力；防禦類股則可以選擇受AI等多重題材加成之醫療健護，和支撐AI運行所需之水、電及電塔相關之基礎建設、通訊產業為主。
在債市方面，由於全球利率正常化趨勢愈趨明朗，各債種普遍都能受到提振，因此可依據投資人偏好進行配置選擇，如偏好金流之投資人，可選擇高品質、高票息之非投資等級債為主；如想享受降息所帶來的資本利得收益，則可選擇長天期的投資等級債作為資產配置之一環。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。