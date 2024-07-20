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獨／楊文科新竹喜來登喬事！內行曝選奢華「1209總統套房」2關鍵

▲新竹縣長楊文科被訴圖利建商，並被爆出楊文科在豐邑竹北天坑案陸續發生後，更是33度私下密會豐邑機構登人，地點包含新竹豐邑喜來登飯店的總統套房，飯店同業推測選此地點有兩大原因。（圖／翻攝新竹豐邑喜來登飯店官網）
▲新竹縣長楊文科被訴圖利建商，並被爆出楊文科在豐邑竹北天坑案陸續發生後，更是33度私下密會豐邑機構登人，地點包含新竹豐邑喜來登飯店的總統套房，飯店同業推測選此地點有兩大原因。（圖／翻攝新竹豐邑喜來登飯店官網）

家庭消費中心/綜合報導

新竹縣長楊文科被訴圖利建商，並被爆出在豐邑竹北天坑案陸續發生後，楊文科更是33度私下密會豐邑機構總經理邱崇喆、董事長劉樹居及飯店執行長劉純芳等，地點包含有新竹豐邑喜來登飯店房號「1209」的總統套房，飯店同業推測選此地點原因包含新竹豐邑喜來登飯店本就隸屬豐邑機構，因此方便進入房間空間最大、方便商談的總統套房；而另一原因，則是考量絕對隱密性。

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新竹豐邑喜來登大飯店分有新竹喜來登（東館）及豐邑喜來登（西館)，由豐邑機構投資新台幣近80億元籌建，民國99年（2010年）4月3日正式開幕，為新竹地區第一個國際性連鎖五星級大飯店。

根據新竹豐邑喜來登飯店官網介紹，該飯店總統套房位在新竹喜來登（東館）的21樓高樓層，而飯店最高樓層為22樓，22樓為客房混合行政俱樂部，總統套房佔地有70坪（231平方公尺），備有連接房、客廳、獨立廚房、含視聽設備的獨立書房等，並有個人化24小時管家服務。

▲新竹風豐邑喜來登飯店的總統套房位在飯店21樓高樓層，規格有70坪，配備包含連接房、客廳、獨立廚房等。（圖／翻攝新竹風豐邑喜來登官網）
▲新竹風豐邑喜來登飯店的總統套房位在飯店21樓高樓層，規格有70坪，配備包含連接房、客廳、獨立廚房等。（圖／翻攝新竹風豐邑喜來登官網）
不願具名的資深飯店同業表示，全球高檔飯店對於總統套房的設定，幾乎都是極具隱密性的，有些是在飯店另側採獨棟設計，外人無法輕易進入；也有些挑選特別的樓層，最多的是將總套設定在最高樓層，該樓層除了總統套房的房間之外，還會有「隨扈房」，也就隨同「主入住者」而前往的助理、保鑣或友人等所入住的房間。也因此，飯店的總統套房具有極大的隱私，非相關人士是無法到達的。

也就因此，許多較為私密的會面會選在總統套房，例如之前為了2024總統大選，在野三方整合進入最後倒數時，鴻海創辦人郭台銘就自掏腰包訂了台北君悅飯店房號2538的總統套房，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一同會談，雖然最後遭拒，三方選擇在宴會廳進行三方會談，但也讓當時台北君悅飯店的總統套房成為熱搜話題。

▲鴻海創辦人郭台銘當初為了總統大選，自掏腰包訂了台北君悅飯店房號2538的總統套房，邀請侯友宜、柯文哲一同會談。（圖／翻攝台北君悅飯店官網）
▲鴻海創辦人郭台銘當初為了總統大選，自掏腰包訂了台北君悅飯店房號2538的總統套房，邀請侯友宜、柯文哲一同會談。（圖／翻攝台北君悅飯店官網）
台北君悅總統套房訂價每晚約18萬，但是新竹豐邑喜來登大飯店則未能查詢與詢問到總統套房房價。該名飯店同業則提到，現在很多飯店其實並未開放總統套房讓一般民眾入住，而是僅於特定時候接受特定人士預訂，亦即飯店會特別詢問入住房客之背景，畢竟總套可容納人數眾多，飯店有安全考量，所以一般人即便有錢也並非人人都能住到飯店的總統套房，同業也因此推測，新竹豐邑喜來登大飯店的總統套房並未對外開放的可能性極高。

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