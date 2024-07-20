獨／楊文科新竹喜來登喬事！內行曝選奢華「1209總統套房」2關鍵

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根據新竹豐邑喜來登飯店官網介紹，該飯店總統套房位在新竹喜來登（東館）的21樓高樓層，而飯店最高樓層為22樓，22樓為客房混合行政俱樂部，總統套房佔地有70坪（231平方公尺），備有連接房、客廳、獨立廚房、含視聽設備的獨立書房等，並有個人化24小時管家服務。
不願具名的資深飯店同業表示，全球高檔飯店對於總統套房的設定，幾乎都是極具隱密性的，有些是在飯店另側採獨棟設計，外人無法輕易進入；也有些挑選特別的樓層，最多的是將總套設定在最高樓層，該樓層除了總統套房的房間之外，還會有「隨扈房」，也就隨同「主入住者」而前往的助理、保鑣或友人等所入住的房間。也因此，飯店的總統套房具有極大的隱私，非相關人士是無法到達的。
也就因此，許多較為私密的會面會選在總統套房，例如之前為了2024總統大選，在野三方整合進入最後倒數時，鴻海創辦人郭台銘就自掏腰包訂了台北君悅飯店房號2538的總統套房，邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一同會談，雖然最後遭拒，三方選擇在宴會廳進行三方會談，但也讓當時台北君悅飯店的總統套房成為熱搜話題。
台北君悅總統套房訂價每晚約18萬，但是新竹豐邑喜來登大飯店則未能查詢與詢問到總統套房房價。該名飯店同業則提到，現在很多飯店其實並未開放總統套房讓一般民眾入住，而是僅於特定時候接受特定人士預訂，亦即飯店會特別詢問入住房客之背景，畢竟總套可容納人數眾多，飯店有安全考量，所以一般人即便有錢也並非人人都能住到飯店的總統套房，同業也因此推測，新竹豐邑喜來登大飯店的總統套房並未對外開放的可能性極高。