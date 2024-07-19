南部七縣市校園學諮輔導人員齊聚高雄 分享交流輔導實務工作
為提升學生輔導諮商中心專業輔導人員工作效能，高市府教育局今（19）日在民族國中舉辦「113年度南區學生輔導諮商中心專業輔導人員專業實務研討會」，有南部七縣市125名心理師、社工師等專業輔導人員參與。
記者陳美嘉／高雄報導
今年研討會以「家庭親子議題輔導處遇」為主軸，提供案例實務分享，建構跨專業、跨地域的對話平台。高市府教育局長吳立森到場支持，他期勉透過跨縣市相互交流與分享，提升諮商與專業輔導人員專業知能，幫助兒少健康穩定學習成長。
研討會由來自南部七縣市(嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣)的心理師、社工師分享7個實務個案。包括「家庭議題個案之校園融入與系統合作」、「受傷的父親與受傷的小孩」、「舉步維艱仍潛藏韌性的家庭」、「孤單的順順」、「陪孩子尋一個生命的方向」、「看見她和她的生命韌性」與「只能靠自己的翔翔」。
過程中，藉由敘說實務工作中多元的輔導處遇內涵，並透過與回應人的專業對談，增進專業實務經驗的深度及廣度，提升現場實務專業知能，豐富因應家庭多元樣態的工作模式。另為增進專業輔導人員的專業知能，邀請長榮大學社工系兼任助理教授蘇金蟬督導擔任回應人，以不同觀點視角檢視案例與現場心理師與社工師進行討論。