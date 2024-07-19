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Q1全國房貸負擔率出爐！「合理負擔」只剩基隆　房價1季暴增37萬

▲先別管高嘉瑜要不要參選基隆市長了，內政部公布最新全國房貸負擔率，「合理負擔」只剩基隆市。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
▲先別管高嘉瑜要不要參選基隆市長了，內政部公布最新全國房貸負擔率，「合理負擔」只剩基隆市。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部今（19）發布2024年第1季全國房貸負擔率為44.30%，較上季上升1.64%，與去年同季相較上升3.11%。內政部表示，本季因受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增，因中位數住宅價格為955萬，較前一季增加37萬元，造成負擔率上升，對於近年房價上漲造成購屋負擔加重情形。

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房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。

內政部分析，造成房貸負擔率上漲原因包含，全國中位數住宅價格較上季上漲4.03%(由918萬元升至955萬元)，使負擔率上升1.72%；而中位數家戶可支配所得略為增加0.23%(由92.08萬元增加至92.29萬元) ，使負擔率下降0.09%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率升至2.079%，使負擔率上升0.02%。經綜合計算，本季負擔率較上季上升約1.64 %。

本季6都房貸負擔率，以桃園市、高雄市、臺中市較上季上升2.70%、2.57%、2.52%升幅較大；臺北市、臺南市、新北市則分別上升1.60%、1.29%及1.17%。

▲2024年Q1全國房貸負擔率只剩下基隆是「合理負擔」。（圖／內政部提供）
▲2024年Q1全國房貸負擔率只剩下基隆是「合理負擔」。（圖／內政部提供）
在6都以外縣市，其中基隆市房貸負擔率維持低於3成，民眾房貸負擔較輕；新竹縣(44.24%)、南投縣(42.17%)的房貸負擔較重，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間。

對於近年房價上漲造成民眾購屋負擔加重情形，政府自去年8月推動新青安貸款，截至今年5月底已協助5萬多個無自有住宅的家庭購屋，並透過提供利息補貼等方式來減輕無自有住宅家庭的購屋貸款負擔；今年6月更進一步提出相關優化措施，防止人頭戶、轉租或投資客炒房等情事，讓政府的財政資源能更有效的利用。

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