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迷客夏捲中國台灣爭議！總部再發聲還原「5年前真相」：立場堅定

▲迷客夏近日捲入「中國台灣」風波，18日發聲明強調已於2019年退出中國大陸市場，今日再度發文還原當年爭議。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迷客夏近日捲入「中國台灣」風波，18日發聲明強調已於2019年退出中國大陸市場，今日再度發文還原當年爭議。（圖／記者蕭涵云攝）

記者賴禹妡／綜合報導

知名手搖品牌「迷客夏」日前被網友發現，小紅書帳號近期發宣傳文喊「Milksha從中國台灣來北京啦」，引起台灣網友不滿。而迷客夏總部昨（18）日先是發聲明強調「自2019年後即退出中國大陸市場，與中國迷客夏無任何經營往來，互不隸屬。」今日又再度發聲明還原當年爭議內幕，直言「面對前天發生的事件，我們選擇發布正式聲明，堅定立場和態度。」

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迷客夏2019年曾被發現，官方微信自稱來自「中國台灣」，引起大批網友拒買潮。而迷客夏19日還原當年爭議，透露迷客夏總部曾創立上海迷客夏餐飲管理有限公司，2019年因當地不當發文引起社會關注及質疑，經內部檢討和評估後，做出包括經營權與商標權退出中國大陸市場的決定。

迷客夏指出，當年考量中國地區仍有多家加盟店及員工，基於商業道義決定將上海迷客夏交給認同品牌精神的當地企業接手，讓各店能避免過大的商業損失，也讓員工能夠保有工作的權利，因此將中國經營權和商標權移交給上海犇旺餐飲管理有限公司後，台灣團隊就不再參與。

▲（圖／取自「迷客夏Milksha」臉書粉專）
▲迷客夏19日還原當年爭議，強調已於2019年退出中國大陸市場，包含經營權與商標權皆移交給上海犇旺餐飲管理有限公司。（圖／取自「迷客夏Milksha」臉書粉專）
據悉，目前中國市場的迷客夏團隊，由「無錫中凱品牌管理有限公司」與其關係企業經營。雖然知道當時的決定，造成現在許多商標權益及品牌辨識的問題，但台灣迷客夏考量時空背景與兩岸商業法規狀況，以及採取法律行動需要負擔的成本，「我們實在難以再投入心力和費用進行法律主張。」

如今迷客夏重申，台灣迷客夏與中國迷客夏於股權結構、經營團隊、商業策略上無任何關係、互不隸屬，亦沒有任何的商業往來。「迷客夏國際股份有限公司是一家在台灣設立登記的公司，研發、營運等團隊皆根留台灣」，針對日前事件堅定立場與態度，也承諾未來會繼續提供更優質的產品，持續為市場創造更好的價值，努力成為一個讓消費者認同、喜愛的品牌。

▲（圖／取自「迷客夏Milksha」臉書粉專）
▲迷客夏重申，台灣迷客夏與中國迷客夏於股權結構、經營團隊、商業策略上無任何關係、互不隸屬，亦沒有任何的商業往來。（圖／取自「迷客夏Milksha」臉書粉專）
迷客夏小紅書帳號發文惹議！台灣迷客夏急澄清

回顧整起事件，社群平台小紅書日前出現一個「迷客夏Milksha」帳號，並發文宣傳北京首店開幕，標題更打上「Milksha從中國台灣來北京啦～」隨後貼文被台灣網友截圖瘋傳，目前該貼文已經將「中國台灣」改成剩下「北京首店」。

而迷客夏18日緊急發出聲明，強調公司已於2019年後即退出中國大陸市場，且與迷客夏中國即無任何經營往來，互不隸屬。今日再度發出聲明表明立場，並表示「感謝大家的疑問，讓我們能有完整說明的機會。感謝大家的關注，讓品牌能面對消費者的檢視。」

▲知名手搖飲店迷客夏也被民眾發現，小紅書帳號在近期發文「Milksha從中國台灣來北京啦」，而台灣總部立刻發出聲明澄清。（圖／翻攝小紅書）
▲知名手搖飲店迷客夏被民眾發現，小紅書帳號在近期發文「Milksha從中國台灣來北京啦」，而台灣總部立刻發出聲明澄清。（圖／翻攝小紅書）

迷客夏小紅書發文「從中國台灣來北京」！總部嚴正聲明：互不隸屬

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