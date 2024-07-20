房價所得比破10！不吃喝3780天才買得起 全台購屋痛苦指數一覽
內政部昨（19）晚一口氣公布2024年第1季（Q1）住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比等重要住宅指標，當中被稱為「購屋痛苦指數」的房價所得比持續創新高，全國房價所得比首度破10，來到10.35倍，也就是得不吃喝3780天才能買房，而依地區來看買房最痛苦的仍是台北市，房價所得比16.08倍，買房相對最輕鬆的則是基隆市，房價所得比6.51倍。
記者徐銘穗/綜合報導
房價所得比是以中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得，代表一戶中位數住宅對於中位數家戶一年可支配所得的比值。內政部統計今年第1季全國房價所得比10.35倍，季增0.38倍、年增0.63倍。
內政部分析指出，綜觀六都，新北市、臺北市、臺中市為房價負擔能力為過低等級，臺南市、高雄市為房價負擔能力為偏低等級，桃園市為房價負擔能力為略低等級。高雄市由房價負擔能力略低等級變化到房價負擔能力偏低等級，其餘五個都會區的房價負擔能力等級均維持不變。
其他 15 個縣市的房貸負擔率方面，本季南投縣及新竹縣為房價負擔能力偏低等級，宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、金門縣等 12 縣市介於 30%至 40%間，房價負擔能力為略低等級，基隆市的房貸負擔率均低於 30%，房價負擔能力為可合理負擔等級。
相較前一季，嘉義縣本季房價負擔能力由可合理負擔等級變化至略低等級，其他各縣市的房價負擔能力等級則均維持不變。