南投高歌「月亮代表我的心」 柯文哲被問狼師案這麼答
北市幼兒園狼師案延燒多日，台北市長蔣萬安今天首度為事件鞠躬道歉，前市長柯文哲晚間到南投參加配天宮城隍爺夜巡，並在街頭高歌一曲「月亮代表我的心」，受到民眾熱烈歡迎。媒體追問他是否要為狼師案道歉？柯文哲拒絕採訪，上台致詞時祝大家身體健康、一切順利平安，「其他不用多講」。
記者顏幸如／南投報導
幼兒園狼師案持續延燒，外界質疑北市府「應作為而不作為」，導致更多幼童受害。當年的市長柯文哲，今（19）日上午在民眾黨團記者會上承認要檢討，並對幼兒園小朋友受害感到難過。晚間他和妻子陳佩琪到南投市，參加配天宮城隍爺夜巡活動。
柯文哲已多次到配天宮，他以民眾黨主席身分向城隍爺上香、點起馬炮，熱情民眾將夫妻倆團團圍住、開心合照。媒體問及蔣萬安已經道歉，他是否也要為狼師案道歉？柯文哲拒絕受訪，上台致詞時強調這是他到南投看過人最多的一次，感謝配天宮邀請參與夜巡，「今晚陪大家遶境走一走，祝大家健康、一切順利平安」。
稍後民眾黨工為夫婦倆開路，徒步走向南投家樂福廣場前，參與南投縣黨部主委簡千翔主導的灣島草民樂團街頭演唱活動，柯文哲上台唱了一首「月亮代表我的心」，唱完歌又被民眾拉著拍照，8點半準時離開趕高鐵回台北。
※【NOWnews 今日新聞
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