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獨／豐采520爆拋售潮？他喊：5字頭就收　專家揭「繼續買」心態

▲竹北「豐采520」建案目前停工，已購戶發起復工連署，期盼能加速交屋時程。（圖／翻攝Google評價）
▲竹北「豐采520」建案目前停工，已購戶發起復工連署，期盼能加速交屋時程。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

豐邑機構位於新竹喜來登大飯店對面的竹北建案「豐采520」，2022年4月至2023年6月間，工地及周遭路面發生8次坍塌，其中以天坑吞食整台特斯拉Model Y最受矚目，如今再爆出新竹縣長楊文科涉貪，狀況百出，傳出已購戶爆「拋售潮」，當地房仲證實確實有人要賣，但也有已購戶信心不減，直言目前成交最高單價62.2萬，「5字頭就收」。房產專家揭「繼續買」心態，正是竹北房價仍有上漲空間。

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豐采520基地位置在自強北路、勝利一路，主打飯店級公設，32樓SRC鋼骨地標，規劃套房及2~3房型住宅與辦公大樓，總戶數890戶。實價揭露成交單價從2018年開案之初的31.2萬一路漲到2022年3月的62.2萬元，漲勢驚人，總價則是570萬~2895萬元，共有532筆交易紀錄，但天坑事件後已無新的交易揭露。

豐采520停工！二手市場逾30筆待售

該案目前仍未復工，但二手市場上出現超過30筆待售物件，中高樓層大三房含車位開價3988萬元，權狀55坪，換算每坪約71.7萬元；另間53坪30樓高樓層戶開價3880萬元求售，扣除200萬車位價金與坪數後，每坪單價約81.3萬元，考驗買家勇氣與口袋深度。

豐采520一名已購戶告訴《NOWnews今日新聞》說，從建案開案後持續買進，有買在3字頭、4字頭、5字頭甚至6字頭，他不擔心房子未來結構安全問題，認為建商一定也應該要負責到底，把房子蓋好。

他表示，目前的確有部分已購戶要賣，直言「5字頭就收」，認為豐采520有7字頭潛力。至於有想過解約嗎？他直呼：「現在解約不划算！」

▲新竹豐邑喜來登大飯店對面的「豐采520」建案，去年爆發天坑事件後已停工，已購戶18日發起復工連署，現有超過150戶響應，就怕房子變爛尾樓。（圖／翻攝豐采520住戶群臉書）
▲新竹豐邑喜來登大飯店對面的「豐采520」建案，去年爆發天坑事件後已停工，已購戶18日發起復工連署，現有超過150戶響應，就怕房子變爛尾樓。（圖／翻攝豐采520住戶群臉書）
房子狀況接連爆，已購戶為何持續買進？專家揭心態

為何有已購戶會抱著持續買進心態？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，竹北房價漲幅是一直往上的，近期竹北高鐵特區一預售案甚至出現每坪86.2萬元的天花板單價，雖然後續遭「蓋牌」、實登消失，但光看豐采520就從開案的3字頭實登交易，翻倍漲到6字頭，另個「竹科匯」實登交易，更是從2020年11月開案之初的25.99萬元，一路賣到如今的74.55萬元，漲幅達1.87倍，相當驚人，直言「相信大部分人都希望能繼續持有」，畢竟賣掉的話不一定能買得起現在的房子。

建商逾期完工得賠償　完工3月未取得使照！買家有權解約

至於解約問題，內政部曾指出，建商在興建預售屋過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照完成興建，已構成遲延給付情形，依定型化契約規定應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之5計算遲延利息付給買方。

舉例來說，購屋族小美買了總價1000萬元的房子，已先支付150萬元給建商。若建商每延遲一天完工，就要支付750元違約金；若延遲達3個月，消費者除了可要求解約、退還已繳款項外，建商還要支付150萬元的違約金。

另建案如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方有權解除契約，賣方除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金；如買方不願解除契約，建商仍應持續依照遲延日數給付遲延利息給買方。

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