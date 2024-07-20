獨／豐采520爆拋售潮？他喊：5字頭就收　專家揭「繼續買」心態

我是廣告 請繼續往下閱讀
豐采520停工！二手市場逾30筆待售
該案目前仍未復工，但二手市場上出現超過30筆待售物件，中高樓層大三房含車位開價3988萬元，權狀55坪，換算每坪約71.7萬元；另間53坪30樓高樓層戶開價3880萬元求售，扣除200萬車位價金與坪數後，每坪單價約81.3萬元，考驗買家勇氣與口袋深度。
豐采520一名已購戶告訴《NOWnews今日新聞》說，從建案開案後持續買進，有買在3字頭、4字頭、5字頭甚至6字頭，他不擔心房子未來結構安全問題，認為建商一定也應該要負責到底，把房子蓋好。
他表示，目前的確有部分已購戶要賣，直言「5字頭就收」，認為豐采520有7字頭潛力。至於有想過解約嗎？他直呼：「現在解約不划算！」
房子狀況接連爆，已購戶為何持續買進？專家揭心態
為何有已購戶會抱著持續買進心態？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，竹北房價漲幅是一直往上的，近期竹北高鐵特區一預售案甚至出現每坪86.2萬元的天花板單價，雖然後續遭「蓋牌」、實登消失，但光看豐采520就從開案的3字頭實登交易，翻倍漲到6字頭，另個「竹科匯」實登交易，更是從2020年11月開案之初的25.99萬元，一路賣到如今的74.55萬元，漲幅達1.87倍，相當驚人，直言「相信大部分人都希望能繼續持有」，畢竟賣掉的話不一定能買得起現在的房子。
建商逾期完工得賠償 完工3月未取得使照！買家有權解約
至於解約問題，內政部曾指出，建商在興建預售屋過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照完成興建，已構成遲延給付情形，依定型化契約規定應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之5計算遲延利息付給買方。
舉例來說，購屋族小美買了總價1000萬元的房子，已先支付150萬元給建商。若建商每延遲一天完工，就要支付750元違約金；若延遲達3個月，消費者除了可要求解約、退還已繳款項外，建商還要支付150萬元的違約金。
另建案如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方有權解除契約，賣方除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金；如買方不願解除契約，建商仍應持續依照遲延日數給付遲延利息給買方。