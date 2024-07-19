台智光案陳重文「蜂窩性組織炎」求200萬交保被打臉！羈押理由曝

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陳重文庭上表示，只對行使偽造文書罪部分認罪，其他關於貪污、資本不實及業務侵占等均否認犯罪。陳重文指出，台北巿社會局公托監視器系統雲端建置部分，是社會局決定統一發包一個標案，標案內容可細分為傳輸、雲端及多家監視器授權整合，台灣智慧光網公司本身是台北巿政府傳輸類的契約廠商，有優先承包權，應會取得標案，若他持股公司承接施作台智光有關雲端及多家監視器授權整合部分，應該沒有公職人員利益衝突迴避法的問題。
陳重文也表示，立錡雲端公司的大小章是他保管沒錯，業務是康立錡在負責，立錡雲端公司到現在也沒有授權康立錡的維鑛公司和社會局履約，因此並非如檢方所認，是為了替自己保留一定利潤涉貪。
陳重文也當庭向法官表示，他能拿出的交保金有200萬，也願意接受電子監控，加上羈押期間陳重文右腳受傷，從腳掌到鼠蹊部都有蜂窩性組織炎，已經不良於行，希望能交保，好好醫治。
不過，法官認為，陳重文涉犯貪污等罪嫌重大，本刑為5年以上重罪，趨吉避凶為人性，有高度可能逃亡，審酌他長期擔任議員，其政治實力及人脈，恐有機會滯留海外，規避本案審判，他之前曾有積極聯絡其他證人行為，有勾串證人及共犯可能，因此羈押禁見3個月，不服可提準抗告。