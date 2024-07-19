酒店妹「澎湖15天」狂賺近9萬！內行曝關鍵原因：市場規模超大

台智光案陳重文「蜂窩性組織炎」求200萬交保被打臉！羈押理由曝

▲陳重文求200萬交保，不過最終法官審理後裁定繼續羈押禁見3個月。（圖／民眾提供）
▲陳重文求200萬交保，不過最終法官審理後裁定繼續羈押禁見3個月。（圖／民眾提供）

記者孫唯容/綜合報導

北市國民黨議員陳重文被控涉嫌圖利台灣智慧光網公司，向台北市政府施壓，取得監視器系統合約，北檢今（19）日偵結將陳重文等7人起訴，台北地方法院召開羈押庭，針對檢方指控的4大犯罪事實，陳重文僅承認《公司法》資本不實、《刑法》行使偽造私文書2項小罪，更打出悲情牌，自稱在押期間因右腳蜂窩性組織炎曾住院、至今未癒，求交保200萬元治病與照顧家人，不過最終法官審理後裁定繼續羈押禁見3個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳重文被控台北巿社會局公托監視器系統雲端建置圖利、立錡雲端公司資本不實等犯罪事實，涉犯貪污治罪條例圖利罪、違反公司法的資本不實、行使偽造文書罪、使公務員登載不實以及業務侵占等罪，今天遭台北地檢署起訴。

陳重文庭上表示，只對行使偽造文書罪部分認罪，其他關於貪污、資本不實及業務侵占等均否認犯罪。陳重文指出，台北巿社會局公托監視器系統雲端建置部分，是社會局決定統一發包一個標案，標案內容可細分為傳輸、雲端及多家監視器授權整合，台灣智慧光網公司本身是台北巿政府傳輸類的契約廠商，有優先承包權，應會取得標案，若他持股公司承接施作台智光有關雲端及多家監視器授權整合部分，應該沒有公職人員利益衝突迴避法的問題。

陳重文也表示，立錡雲端公司的大小章是他保管沒錯，業務是康立錡在負責，立錡雲端公司到現在也沒有授權康立錡的維鑛公司和社會局履約，因此並非如檢方所認，是為了替自己保留一定利潤涉貪。

陳重文也當庭向法官表示，他能拿出的交保金有200萬，也願意接受電子監控，加上羈押期間陳重文右腳受傷，從腳掌到鼠蹊部都有蜂窩性組織炎，已經不良於行，希望能交保，好好醫治。

不過，法官認為，陳重文涉犯貪污等罪嫌重大，本刑為5年以上重罪，趨吉避凶為人性，有高度可能逃亡，審酌他長期擔任議員，其政治實力及人脈，恐有機會滯留海外，規避本案審判，他之前曾有積極聯絡其他證人行為，有勾串證人及共犯可能，因此羈押禁見3個月，不服可提準抗告。

疑涉「創意私房」案！補習班負責人遭約談　住家4樓墜落身亡

信義區工人整地「驚見頭骨」！警再尋獲腿骨　一旁還有Air Tag

幼兒園狼師案延燒！毛畯珅父在苗栗開托兒所15年　刑大訪視教保員

國會改革「暫時處分」出爐！憲法法庭裁准　相關法律暫停執行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生