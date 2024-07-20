李亦伸專欄／台灣籃球問題多！無論球團、教練球員都要「爭氣」

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天曉得，但不去闖闖，就永遠沒有答案。
林郅為去了日本職籃B2球隊一年，打得不多，突破進化有限(對不起，我會用中華男籃國手標準去要求他)。
謝宗融去的是B3球隊，B3等級和競爭力或許他會有上場空間和固定角色，希望他能突破現況，打出讓人耳目一新氣象和實力，但更重要的是自我提升與自律要求。(我同樣會用中華男籃國手最高標準去要求他)
曾祥鈞上季打得更少，比上上季更沒有上場時間和定位，球團、教練都有問題。曾祥鈞是可造之材，天選之人，但過去三年在富邦的進步和場上作為，還是明顯不足，曾祥鈞身上潛能、天賦大概只挖掘六成，還有四成沒有真正開發、訓練出來。
球員自己更要負責，台灣球員普遍缺少自律，進了SBL或職籃，自我訓練時間比打學生籃球更少，自律不夠，自我要求不足，進步當然有限。
台灣職籃和籃球產業文化目前還沒有所謂「自律」，也就是球隊基本訓練之外的大量自我額外特訓，我知道聽過的，洪志善有、林秉聖有，他們每天都會自己額外加練至少2-3小時，投籃、體能、基本功，不管室內室外河濱公園球場，自我要求和自律不夠，一直是台灣球員通病。
除了球員自律和自我要求不足，教練執教、用人、組合能力也很關鍵，球隊文化和建隊經營管理，同樣要負很大責任。
「為什麼台灣球員不分位置、球路、年紀，一旦進了職籃、SBL半職業，球員都只剩下經驗，打天分球，沒有更大突破、進化和提升」。
回到現實面，這些國手級長人或精英球員一年至少300萬年薪，可能400-500萬年薪，在現代社會和台灣職籃產業環境真的是「爽爽過」，沒有自律、自我設定目標，缺少鞭策和壓力，甚至沒有良好、完整訓練環境，球員根本不懂如何自我提升和進化。
今天看著曾祥鈞決定轉戰日本職籃B1，為他開心，但更多期許和無奈，舞台很重要，角色定位更重要，但台灣籃球回到問題核心和根本，還是球員自律、球隊文化和教練能力，這三個關鍵環結都出了問題。
新北國王在PLG聯盟成功奪冠，國王本土長人197公分蘇士軒在總冠軍系列賽打得比曾祥鈞、謝宗融、林郅為搶眼出色，不是蘇士軒能力球技更好，那是個大意外，因為國王今年季後賽洋將配置出了狀況，195公分主力得分鋒衛曼尼高傷停，213公分中鋒牧倫斯季中就因紀律和態度被開除，季後賽只剩下36歲208公分老將奧帝、203公分前鋒米歇爾、208公分苦工長人路易士。
米歇爾不堪用，路易士只能守不能攻，擁有NBA資歷奧帝成了國王第一洋將和攻守核心，國王被迫把本土第一長人蘇士軒送上火線，沒想到意外打出驚喜，蘇士軒信心、投籃、防守、攻防表現都讓人眼睛一亮，還入選今年瓊斯盃中華藍。
這是意外，卻也更顯示台灣職籃本土球員「爽爽過」，球技能力心態停在當下窘況。
附註：日本職籃分三級，我們一般談論的都是B1第一級。