拜登競選主席剛說完「選到底」！又有報導稱拜登家人討論退選可能
美國總統拜登（Joe Biden）是否會退選已經是華盛頓上空揮之不去的疑問，雖然拜登的競選主席狄龍（Jen O’Malley Dillon）19日再度重申，拜登「絕對」會在美國大選中選到底，但就在狄龍接受媒體訪問完不久，《NBC News》又刊登一則最新報導披露，稱拜登家人正在討論退選的可能性。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，狄龍強力消毒拜登即將退選的說法，稱拜登已經「一次又一次地」說了會參選到底，強調拜登現在專注的唯一目標就是擊敗川普。當被問到有越來越多民主黨政治人物呼籲拜登退選時，狄龍表示能夠理解人們的擔憂，但是「克服這些擔憂的方法就是擊敗川普」，狄龍保證拜登能夠完成這項任務，且可以勝任美國總統的工作。
然而，沒過多久《NBC News》最新報導表示，根據兩位知情人士透露，拜登已經就退選的可能性與計畫進行討論。知情人士表示，談話包括了拜登的健康、如何維護國家穩定，以及對於拜登家庭的影響等等。
報導指出，拜登確實正在考慮退選，且拜登家人也已經在思考退選後的安排。不過，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）駁斥了拜登家人正在考慮退選可能性的說法，貝茨表示並沒有這樣的事情發生，呼籲民眾對拜登保持信念。
《CNN》報導指出，拜登的競選似乎已經陷入一種「絕望的循環」，不斷有消息傳出他要退選，拜登陣營否認，然後又有新消息稱拜登要退選，拜登陣營再否認。很顯然，這樣的發展對於拜登的選情絕對不是好消息。