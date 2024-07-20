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YTR型男機長涉家暴囚禁！起底「曾失婚2次」　飛27年剛退休就出事

▲YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」過去正職除了是一位機師之外，也經常拍片分享飛航、旅遊等專業知識。（圖/型男機師詹姆士臉書）
▲YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」過去正職除了是一位機師之外，也經常拍片分享飛航、旅遊等專業知識。（圖/型男機師詹姆士臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」過去正職除了是一位機師之外，也經常拍片分享飛航、旅遊等專業知識，深受觀眾喜愛，YouTube頻道也有超過36萬人訂閱。然而近日卻被前女友提告，表示交往期間詹姆士對其恐嚇、施暴、囚禁甚至強制性交等行為，讓今年剛退休的詹姆士受到外界討論，其背景以及經歷也被起底。

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型男機場詹姆士飛行生涯27年！退休原因曝光

事實上，詹姆士在今年初退休的時候，就有拍片分享自己的飛行生涯一共長達27年，雖然退休的決定讓他感到遺憾，但他也知曉這天一定會到來，因為自己從小就想當飛行員，雖然中間一度受挫，但詹姆士仍然靠著自己的努力，打破台灣人紀錄，在5個月拿到商用飛行執照、7個月拿到美國的教官飛行執照，後續又拿到儀器教官執照、雙發動機教官執照等。

▲本名王天傑的YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」被前女友指控家暴。（圖／型男機長瘋狂詹姆士臉書）
▲本名王天傑的YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」近日被前女友指控家暴，才剛退休四個多月就陷入爭議。（圖／型男機長瘋狂詹姆士臉書）
直到後來進入國華航空及華信航空，在10年約滿後離開公司，從2007年開始「流浪機師」的生涯，待過包括印度、沙烏地阿拉伯、中國、日本、台灣虎航等，直到2016年加入越南航空，讓他終於飛到夢寐以求的廣體客機至2024年。

詹姆士提到，由於當時機師轉機種必須要付給公司「訓練費」，費用高達7萬4000元美金，於是就從那一刻開始，必須每月從薪水被扣一部分金額去還，直到2023年底才終於把錢還完，也因此萌生了退休的念頭，轉做全職的YouTuber。

擔任外籍機師17年太痛苦！起底「曾兩度失去婚姻」

「當一個外籍機師長達17年，這17年來我非常地痛苦」詹姆士娓娓道來表示：「我是一個戀家的人，就算只有兩天休假也要飛回台灣在家中休息，在當外籍機師這麼多年，我犧牲很多東西，犧牲了兩段婚姻、犧牲了跟父母團聚的時間，犧牲了我爸爸出事的時候，我不在台灣的時間，17年來我覺得夠了。」

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▲型男機師詹姆士今年初退休時，表示自己因為擔任機師，犧牲了兩段婚姻。（圖/YT@型男機師瘋狂詹姆士YT）
詹姆士也表示「我退而不休，以前沒辦法說實話，之後將能夠更肆無忌憚地在網路上批評台灣的航空公司及事件，把台灣飛行業的黑幕全部揭露出來，我要當台灣的飛安守護者。」如今這個理想都還沒實現，退休才4個多月，遭前女友按鈴提告，控訴交往期間有其恐嚇、施暴、囚禁甚至強制性交等行為，讓許多觀眾大感意外。

對於前女友的指控，詹姆士也出面回應表示「事涉司法事件，必須再次澄清，本人之前和謝小姐之前確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵。」不過他強調自己絕沒有性侵，接下來會配合調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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