YTR型男機長涉家暴囚禁！起底「曾失婚2次」　飛27年剛退休就出事

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事實上，詹姆士在今年初退休的時候，就有拍片分享自己的飛行生涯一共長達27年，雖然退休的決定讓他感到遺憾，但他也知曉這天一定會到來，因為自己從小就想當飛行員，雖然中間一度受挫，但詹姆士仍然靠著自己的努力，打破台灣人紀錄，在5個月拿到商用飛行執照、7個月拿到美國的教官飛行執照，後續又拿到儀器教官執照、雙發動機教官執照等。
直到後來進入國華航空及華信航空，在10年約滿後離開公司，從2007年開始「流浪機師」的生涯，待過包括印度、沙烏地阿拉伯、中國、日本、台灣虎航等，直到2016年加入越南航空，讓他終於飛到夢寐以求的廣體客機至2024年。
詹姆士提到，由於當時機師轉機種必須要付給公司「訓練費」，費用高達7萬4000元美金，於是就從那一刻開始，必須每月從薪水被扣一部分金額去還，直到2023年底才終於把錢還完，也因此萌生了退休的念頭，轉做全職的YouTuber。
擔任外籍機師17年太痛苦！起底「曾兩度失去婚姻」
「當一個外籍機師長達17年，這17年來我非常地痛苦」詹姆士娓娓道來表示：「我是一個戀家的人，就算只有兩天休假也要飛回台灣在家中休息，在當外籍機師這麼多年，我犧牲很多東西，犧牲了兩段婚姻、犧牲了跟父母團聚的時間，犧牲了我爸爸出事的時候，我不在台灣的時間，17年來我覺得夠了。」
詹姆士也表示「我退而不休，以前沒辦法說實話，之後將能夠更肆無忌憚地在網路上批評台灣的航空公司及事件，把台灣飛行業的黑幕全部揭露出來，我要當台灣的飛安守護者。」如今這個理想都還沒實現，退休才4個多月，遭前女友按鈴提告，控訴交往期間有其恐嚇、施暴、囚禁甚至強制性交等行為，讓許多觀眾大感意外。
對於前女友的指控，詹姆士也出面回應表示「事涉司法事件，必須再次澄清，本人之前和謝小姐之前確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵。」不過他強調自己絕沒有性侵，接下來會配合調查。
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