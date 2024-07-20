台積電與台股跳水！「股價會還公道」　法人：終將回歸基本面

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此言一出，AI領頭羊輝達與台積電ADR分別跳水6.62%及7.98%。縱使Fed官員談話偏向鴿派，認為無須等到膨降至2%才開始降息、台積電公布第二季及第三季業績展望優於預期，但也難敵擋外資無情賣壓。
針對新一周台股局面，永豐投顧指出，台積電公布第二季獲利及展望，在AI客戶拉貨需求殷切下，第二季獲利及第三季展望皆給予令人滿意的成績，近期受川普指控台灣搶了100%美國晶片生意及欲收回晶片補助、疊加拜登祭出更嚴格中國晶片禁令，台積電雖跌破千元關卡，但以其在晶圓代工霸主地位而言，長線依然看多，台積電業績持穩，短期受外資避險賣壓而重挫，但股價自會還其公道。
另外，新一周美股開始進入重量級科技財報週，如恩智浦、特斯拉、Alphabet、德儀等公司，7月31日則有AMD及微軟、8月1日有高通及Meta，由於台積電在法說會中表明客戶拉貨需求殷切，故可判斷科技龍頭股業績及展望指引應呈現樂觀態勢。
永豐投顧也指出，7月24日到28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度，投資人可以留意。而今年以來大盤走勢呈現大漲小回態勢，每次回落至季線或月線，都是買點所在，近期雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的。
以川普執政時股價表現來看，每次公布中國產品關稅清單，股市都重挫，但長線來看股市依舊向上，故股市最終還是反應基本面，建議近期已修正的台積電及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點，預估本週指數區間22,600點至23,300點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。