外資調升台積電目標價至1500元　利多不漲！台積電跌至970元

台積電與台股跳水！「股價會還公道」　法人：終將回歸基本面

▲台股與台積電近期跳水，有法人機構認為，政治性的影響只是一時，最終仍要反應基本面，建議已修正的台積電及部分AI股跌至季線位置都是好的買點。（圖／NOWnews資料照）
▲台股與台積電近期跳水，有法人機構認為，政治性的影響只是一時，最終仍要反應基本面，建議已修正的台積電及部分AI股跌至季線位置都是好的買點。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台積電法說會報佳音，但股價不給面子，台股也持續探低，19日大盤23000點失守，終場大跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，台積電昨日也收在970元、下跌35元或3.48%。有投顧業者指出，近期台股雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的，以美國前總統川普執政時期就能看出來，長線股市依舊向上，最終仍要反應基本面，因此建議已修正的台積電及部分AI股跌至季線位置都是好的買點。

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台股本周出現跳水跌勢，一週以來下挫超過千點，主要是美國共和黨總統候選人川普指出台灣搶走美國晶片生意及台灣應向美國付保護費，消息一出市場大驚失色，加上後續美國總統拜登要求日本及荷蘭半導體廠商加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和ASML等持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用最嚴格貿易措施「外國直接產品規則」(FDPR)。

此言一出，AI領頭羊輝達與台積電ADR分別跳水6.62%及7.98%。縱使Fed官員談話偏向鴿派，認為無須等到膨降至2%才開始降息、台積電公布第二季及第三季業績展望優於預期，但也難敵擋外資無情賣壓。

針對新一周台股局面，永豐投顧指出，台積電公布第二季獲利及展望，在AI客戶拉貨需求殷切下，第二季獲利及第三季展望皆給予令人滿意的成績，近期受川普指控台灣搶了100%美國晶片生意及欲收回晶片補助、疊加拜登祭出更嚴格中國晶片禁令，台積電雖跌破千元關卡，但以其在晶圓代工霸主地位而言，長線依然看多，台積電業績持穩，短期受外資避險賣壓而重挫，但股價自會還其公道。

另外，新一周美股開始進入重量級科技財報週，如恩智浦、特斯拉、Alphabet、德儀等公司，7月31日則有AMD及微軟、8月1日有高通及Meta，由於台積電在法說會中表明客戶拉貨需求殷切，故可判斷科技龍頭股業績及展望指引應呈現樂觀態勢。

永豐投顧也指出，7月24日到28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度，投資人可以留意。而今年以來大盤走勢呈現大漲小回態勢，每次回落至季線或月線，都是買點所在，近期雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的。

以川普執政時股價表現來看，每次公布中國產品關稅清單，股市都重挫，但長線來看股市依舊向上，故股市最終還是反應基本面，建議近期已修正的台積電及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點，預估本週指數區間22,600點至23,300點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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