夏日豔陽防曬卻忘了眼睛　白內障提早到來！毒辣年輕人

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振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，白內障並不是一夜之間發生的，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程，因此，長時間的紫外線曝曬，光線透過水晶體及視網膜中心黃斑部來吸收，眼睛的晶狀體和角膜將受到損害，若未採取適當防護措施，久了將導致白內障的產生。
許粹剛指出，延緩白內障的護眼好習慣包括「出門佩戴墨鏡、遮陽帽」：能有效減少紫外線對眼睛的傷害；「禁菸」：能降低水晶體核硬化和白內障風險；「定期眼科檢查」：若有白內障問題也能提早發現及治療；「控制代謝症候群」：糖尿病會使白內障提早發生，也會加深其嚴重度。
許粹剛表示，白內障的主要成因為老化，是年長者視力不良的最大威脅，但隨著國人長期依賴3C，造成用眼過度並曝露於紫外線下，導致白內障患者逐漸年輕化。另外，高度近視患者、眼睛受傷過的患者、曾接受過近視雷射手術的患者、糖尿病患等，也容易提早出現白內障。其中，高度近視族群由於眼軸過度拉長，造成眼球內代謝變差，天然水晶體容易發生混濁，因此較一般人更容易發生白內障。
他指出，白內障主要症狀為視力模糊，不少患者憂懼手術治療，其實手術與否端看病患的症狀是否需要立即處理。若病患的視力模糊造成上下樓梯行走困難，或是開車時視線不清晰，上述症狀已經影響到日常生活安全，建議盡快至眼科門診檢查。一般眼科醫師會採用裂隙燈檢查，並評估患者的最佳矯正視力，目前健保給付矯正後視力低於0.5者進行白內障手術，如果對日常生活造成嚴重影響，建議及早就醫治療。
而目前白內障手術方式，多採用超音波水晶體乳化囊外摘除術合併人工水晶體植入術，將原本混濁之水晶體以超音波乳化儀在小切口下進行摘除，並置換一個人工水晶體進入眼球，另可搭配飛秒雷射輔助切割水晶體儀器，增加手術的精準度及安全性，但健保無給付，需自費額外加入。患者可與眼科醫師詳細討論，有助於醫師進行專業且全面性的考量，選擇最適合病患的人工水晶體，以得到最佳的治療方案。