被制裁反而逃過一劫！微軟大當機、全球都傳災情　俄羅斯自稱沒事

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「進口替代」是指，為扶持本國商品的生產，以關稅、配額、外滙管制等措施，抑制外國進口產品的策略。自2014年以來，因為吞併原屬於烏克蘭的克里米亞半島，俄羅斯與西方的關係持續惡化，俄羅斯一直致力於在關鍵經濟領域，將外國商品進口替代，以因應西方制裁。
此外，微軟也在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後不久，宣布暫停在俄羅斯的新銷售，同時縮減業務規模；而引發這次事故的CrowdStrike在俄羅斯也已經沒有什麼客戶，畢竟俄羅斯的資安市場，主要是由卡巴斯基（Kaspersky）等本地公司主導。克里姆林宮週五表示 ，自身系統運作正常，沒有受到微軟當機影響。
《路透社》則指出，雖然俄羅斯政府誇口稱，經過多年的西方制裁，莫斯科的自給自足能力有所提高，所以沒有受這次全球IT系統中斷波及，不過部分專家仍表示，俄羅斯系統還是有遭遇攻擊的潛在風險。
IT專家姆特金（Eldar Murtazin）認為，軟體的更新及測試是很普遍的事，無論是俄羅斯軟體還是非俄羅斯軟體，都可能發生這類問題，即使這次沒事，也不代表俄羅斯自家軟體，未來就一定能免受於像CrowdStrike那樣的故障影響。
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