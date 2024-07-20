微軟系統大當機！美國多家小型航空公司遭殃　全球都傳災情

被制裁反而逃過一劫！微軟大當機、全球都傳災情　俄羅斯自稱沒事

▲資安公司CrowdStrike的軟體更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛。然而，俄羅斯貌似因為被西方國家制裁，反而逃過一劫。（圖／美聯社／達志影像）
▲資安公司CrowdStrike的軟體更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛。然而，俄羅斯貌似因為被西方國家制裁，反而逃過一劫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

因為資安公司CrowdStrike更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛，包括航空業、傳媒、醫院、私人企業及政府辦公室都遭殃，俄羅斯數位通訊部週五卻表示，該國的航空公司和銀行，似乎沒有受到影響，理由是莫斯科已針對西方制裁採取措施，也因此避免掉這場「數位混亂」。

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《莫斯科時報》報導，Crowdstrike的軟體更新問題，導致微軟Windows系統崩潰，全球航運大亂之際，俄羅斯聯邦航空管理局卻證實，該國沒有國內航空因此受到影響，俄國數位通訊部更聲稱：「微軟的情況再次表明，『進口替代』外國軟體的重要性，主要是在關鍵資訊基礎設施方面。」

「進口替代」是指，為扶持本國商品的生產，以關稅、配額、外滙管制等措施，抑制外國進口產品的策略。自2014年以來，因為吞併原屬於烏克蘭的克里米亞半島，俄羅斯與西方的關係持續惡化，俄羅斯一直致力於在關鍵經濟領域，將外國商品進口替代，以因應西方制裁。

▲俄烏戰爭不只影響經濟、民生，還有全球安全格局。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭導致俄羅斯被西方國家普遍制裁。戰爭資料照。（圖／美聯社／達志影像）
此外，微軟也在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後不久，宣布暫停在俄羅斯的新銷售，同時縮減業務規模；而引發這次事故的CrowdStrike在俄羅斯也已經沒有什麼客戶，畢竟俄羅斯的資安市場，主要是由卡巴斯基（Kaspersky）等本地公司主導。克里姆林宮週五表示 ，自身系統運作正常，沒有受到微軟當機影響。

《路透社》則指出，雖然俄羅斯政府誇口稱，經過多年的西方制裁，莫斯科的自給自足能力有所提高，所以沒有受這次全球IT系統中斷波及，不過部分專家仍表示，俄羅斯系統還是有遭遇攻擊的潛在風險。

IT專家姆特金（Eldar Murtazin）認為，軟體的更新及測試是很普遍的事，無論是俄羅斯軟體還是非俄羅斯軟體，都可能發生這類問題，即使這次沒事，也不代表俄羅斯自家軟體，未來就一定能免受於像CrowdStrike那樣的故障影響。

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