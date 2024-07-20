吳崢命中憲法法庭結果 黃國昌批「不演了」：踐踏正當法律程序
國會職權行使法相關法案修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭昨日針對國會調查權修法做出暫時處分的判決，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，民眾黨立委黃國昌今（20）日表示，雖然感覺到遺憾，但也不覺得意外，為了配合民進黨政府的「四箭齊發」，憲法法庭不惜從一開始就自我踐踏正當法律程序，到民進黨發言人吳崢精準預告憲法法庭的裁定，直接不演了，真是令人膛目結舌。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌今日受訪表示，昨天憲法法庭裁定雖然感覺到遺憾，但也不覺得意外，為了配合民進黨政府的「四箭齊發」，憲法法庭不惜從一開始就自我踐踏正當法律程序，到後來直接不演了，吳崢還能精準預告憲法法庭將在周五下午做出暫時處分的裁定，真是令人膛目結舌，不敢置信，已經聯手干預到這種程度。
黃國昌說，最讓人驚訝的是，昨天做出的裁定竟然推翻了大法官20年釋字585號，否認立院可以享有調查權這樣基本法律的立場，審判長許宗力在20年前釋字585號他是少數說，現在他所主導的憲法法庭搖身一變，把當時否定國會應該有調查權的少數說變成多數的見解，也難怪有大法官會提出不同的見解。
黃國昌進一步說，更令人驚訝的是，昨天憲法法庭的裁定沒有顯示主筆的大法官是誰，跟過去裁定的大法官會寫明不一致，難道顯示自己是主筆的大法官會這麼令人尷尬，他提醒大法官「手持天秤跟寶劍的正義女神，為何會蒙上雙眼。」
媒體詢問吳崢真的能精準命中憲法法庭的結果嗎?黃國昌說，這件事社會大眾看得非常清楚，完全就是不演了，依據憲法訴訟法規定在裁判做出來前都是屬於要保密狀態，到底吳崢是怎麼樣取得這樣的資訊，彼此之間有什麼樣聯繫溝通，民進黨要出來說清楚、講明白。