黃宣戰《歌手》慘遭淘汰！粉絲怒轟主辦：賽制有問題 本人發聲了
台灣男歌手黃宣日前以踢館選手身分在參加大陸綜藝節目《歌手2024》表現亮眼，更一度打敗大陸歌手那英，排名衝上第2名。昨（19）日晚間播出突圍賽，他分別以〈我要的幸福〉與〈Hey Jude〉應戰，沒想到竟慘遭淘汰，讓不少粉絲非常錯愕，直呼：「這賽制有問題！」對此黃宣也在社群上吐露心情。
記者施以慧／綜合報導
黃宣昨晚對戰已遭淘汰的選手海來阿木，他演唱孫燕姿的經典歌曲〈我要的幸福〉，並改編融入〈Hey Jude〉，獲得不少好評，由於海來阿木先前早就被淘汰，加上黃宣擁有堅強實力，串場節目也效果滿滿，不少粉絲認為黃宣贏面很大，但最終他卻遭到淘汰，讓許多粉絲無法接受。
紛紛表示：「誰來把聽審團淘汰」、「捨不得啊」、「這是賽制有問題！前面輸了就是輸了！又拉回來跟比賽贏了這麼多輪的人再比賽？」由於下1集就是總決賽，黃宣這次無緣決賽門票，讓粉絲感到非常可惜。
對此，黃宣後續針對淘汰一事發表感言：「我在這個節目上已經得到很多了，喜歡也好，討厭也罷，你有你的，我有我的方向，我們彼此都是生命中永恆的過客，希望我們大家做的音樂，會留在大家心中。」另外，先前楊丞琳回歸突圍賽，但卻不參與評分，只是單純獻唱，也間接等於宣告《歌手2024》總決賽不會有台灣歌手。