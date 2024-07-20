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釀微軟全球當機！出包公司CrowdStrike起底　揭露中俄黑客露頭角

▲據了解，故障的主要原因是資安公司CrowdStrike釋出的新版防毒軟體出現問題，使得Windows系統出現BSOD藍畫面，用戶電腦無法正常運作，甚至出現自動開關機的情況。（圖／翻攝X）
▲據了解，故障的主要原因是資安公司CrowdStrike釋出的新版防毒軟體出現問題，使得Windows系統出現BSOD藍畫面，用戶電腦無法正常運作，甚至出現自動開關機的情況。（圖／翻攝X）

記者周淑萍/綜合報導

微軟昨（19）日大規模當機，在全球傳出大規模災情，數百萬台電腦出現「藍白當機畫面」（BSOD）及自動開關機問題，全球航班大亂，銀行、醫療院所也受害，外媒形容，這次是「史上最大規模IT當機」。而出包的是美國資安公司「Crowdstrike」，該公司執行長接受外媒訪問時承認並道歉，並表示這次大規模當機並非網路攻擊。一次來了解「Crowdstrike」是一間什麼公司？

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🟡Crowdstrike提供什麼服務

CrowdStrike是一家美國的網路安全公司，成立於2011年，主要產品包括端點保護平台Falcon，整合了次世代防毒、端點檢測和回應（EDR）以及全天候的威脅偵測服務。

🟡Crowdstrike崛起

CrowdStrike在2014年協助調查索尼娛樂的黑客事件，並在2016年協助調查美國民主黨全國委員會遭受的網路攻擊，發現該起事件與中國和俄羅斯的黑客組織參與其中，讓CrowdStrike在資安領域獲得了更高知名度。

▲資安公司CrowdStrike的軟體更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛。然而，俄羅斯貌似因為被西方國家制裁，反而逃過一劫。（圖／美聯社／達志影像）
▲資安公司CrowdStrike軟體更新出包，導致微軟系統在全球造成大規模當機，影響相當廣泛。（圖／美聯社／達志影像）
🟡Crowdstrike和微軟的關聯性

CrowdStrike提供的Falcon端點保護平台，原本用來替微軟的Azure和Microsoft 365等安全產品進行整合，用來增強整體網路安全防護能力。

🟡大當機的原因？

據了解是CrowdStrike軟體更新出現問題，CrowdStrike的聯合創始人兼CEO George Kurtz承認，並表示已經部署了修復措施，但受影響的系統包括微軟在內，還需一段時間才能完全恢復。

🟡Crowdstrike導致微軟Azure雲端平台受影響

微軟Azure官網上回應表示，整起事件從世界標準時間2024 年7月18日21:56至2024 年7月19日12:15之間（台灣時間為7月19日05:56~20:15），美國中部多個Azure 服務出現問題，包括服務管理操作和服務連接等，同時影響了虛擬機器的可用性，也可能意外重新啟動。

🟡微軟Azure最新回應

微軟官方回應，世界標準時間 2024年7月19日03:41至12:15之間，受此次中斷影響的服務逐漸恢復，受影響的服務已恢復到預期的可用性水準。

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