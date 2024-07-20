釀微軟全球當機！出包公司CrowdStrike起底　揭露中俄黑客露頭角

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CrowdStrike是一家美國的網路安全公司，成立於2011年，主要產品包括端點保護平台Falcon，整合了次世代防毒、端點檢測和回應（EDR）以及全天候的威脅偵測服務。
🟡Crowdstrike崛起
CrowdStrike在2014年協助調查索尼娛樂的黑客事件，並在2016年協助調查美國民主黨全國委員會遭受的網路攻擊，發現該起事件與中國和俄羅斯的黑客組織參與其中，讓CrowdStrike在資安領域獲得了更高知名度。
🟡Crowdstrike和微軟的關聯性
CrowdStrike提供的Falcon端點保護平台，原本用來替微軟的Azure和Microsoft 365等安全產品進行整合，用來增強整體網路安全防護能力。
🟡大當機的原因？
據了解是CrowdStrike軟體更新出現問題，CrowdStrike的聯合創始人兼CEO George Kurtz承認，並表示已經部署了修復措施，但受影響的系統包括微軟在內，還需一段時間才能完全恢復。
🟡Crowdstrike導致微軟Azure雲端平台受影響
微軟Azure官網上回應表示，整起事件從世界標準時間2024 年7月18日21:56至2024 年7月19日12:15之間（台灣時間為7月19日05:56~20:15），美國中部多個Azure 服務出現問題，包括服務管理操作和服務連接等，同時影響了虛擬機器的可用性，也可能意外重新啟動。
🟡微軟Azure最新回應
微軟官方回應，世界標準時間 2024年7月19日03:41至12:15之間，受此次中斷影響的服務逐漸恢復，受影響的服務已恢復到預期的可用性水準。