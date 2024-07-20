綠委酸大法官不滿意藍白暑假作業 黃國昌用「少林足球」梗反嗆
國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，昨日憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，民進黨立委黃捷表示，看來黃國昌、翁曉玲補交暑假作業後，大法官們還是不滿意他們的說法。民眾黨立委黃國昌今（20）日用電影「少林足球」梗反嗆，不要以為好像主辦、協辦、求證、旁證都是你們的人，講話就可以囂張肆無忌憚。
記者呂炯昌／台北報導
針對黃捷酸，黃國昌、翁曉玲補交暑假作業後，大法官們還是不滿意。黃國昌今日受訪表示，做出這麼膚淺發言的民進黨立委，一定百分百沒看過憲法法庭裁定，因為看完裁定以後就會發現，憲法法庭對於他們的提出主張，以及聲請人所提出的各項駁斥，在昨天裁定中一字未提，即使在一般判決中，對當事人一方主張為何不可採，法官都必須要在判決理由當中詳細交代，你提出的主張，法官為何不採用，而這也是判決要寫判決理由最重要的原因。
黃國昌進一步說，但昨天憲法法庭裁定完全沒針對他們提出的各項主張，包括根本不應該受理，根本不符合暫時處分要件理由都隻字未提，這是一份彷彿早就寫好的憲法法庭裁定，即使在憲法法庭開庭過程中，大法官尤伯祥希望他們針對書狀補充反質詢定義，有無違反法律明確性原則，都隻字未提。
黃國昌說，民進黨立委認真點，連憲法法庭裁定都沒看，就在外面大放厥詞，不要以為好像主辦、協辦、求證、旁證都是你們的人，講話就可以囂張肆無忌憚，「未來在言詞辯論中，我們依然會選擇直道而行，盼大法官不要再迴避問題，為何對我們主張，在裁判書中一個字都不敢提？」