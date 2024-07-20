吳崢命中國會職權修法暫時處分結果 柯文哲反嗆：憲法法庭淪側翼
憲法法庭昨日裁定國會職權修法六大部分暫停適用。對此，民眾黨主席柯文哲今(20)日質疑，民進黨發言人吳崢怎麼會先知道憲法法庭周五下午會做出裁決，司法變成民進黨的側翼，這表示不演了，這對台灣來說是最大的危機。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席黨籍立委張啟楷雲林服務處揭牌典禮，柯文哲受訪時被問到憲法法庭昨日裁定國會職權修法暫時處分，柯文哲說，以後立法院三讀的法律，只要不順眼就可以送憲法法庭宣告暫時處分，等判決後處理，釋憲結果一拖兩三年，他認為此例一開將不可收拾。
柯文哲進一步說，不管是民進黨立院總召柯建銘直接去指揮司法院，更嚴重的是昨天民進黨發言人吳崢的談話，那個是最大危機，怎麼會民進黨事先知道憲法法庭選在禮拜五下午要做出裁決，這表示不演了，怎麼憲法法庭變成民進黨側翼，這很嚴重的事情。司法是國家最後一道防線，應當被民眾信任，今天這個事情很明顯，這個就是側翼行為，讓整個司法公正性在台灣破產，他覺得對台灣社會傷害太大了。
柯文哲表示，國會職權修法幾乎都暫時處分、全面否決，代表民進黨跟台灣大多數民意全面開戰，讓社會陷入衝突與對立，「這怎麼會是執政者應該有的選擇」，他無法理解賴清德總統在想什麼。柯文哲說，做得太過頭老百姓都在看，民眾心中自有一把尺。