柯佳嬿分享近況偷幫坤達打歌！1句話被抓包 粉絲嗨翻：想老公了
近期回歸樂壇的超殺男團Energy成員坤達的愛妻柯佳嬿，昨（19）日在社群平台上發文，分享生活日常，包括去看電影、市場買菜、海邊曬太陽、去咖啡廳等，沒想到被粉絲意外發現竟偷偷幫坤達打歌，還被網友笑虧整篇文章都在放閃，直呼：「真有妳的，想老公了？」
記者施以慧／綜合報導
柯佳嬿在臉書和IG上發文，表示自己最近也開始放暑假了，比較有空陪貓咪，生活瑣事也得以緩緩的一一處理：「大部份時間都在寫作。閒暇時跑去看電影，逛展覽，到海邊曬太陽，跟朋友見面，去市場買菜，在家製作各種飲品，感覺又獲得能量。」
除了分享生活近況以外，在文章的最後，柯佳嬿也不忘替愛夫打歌，「很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。希望大家有個愉快的週末。」讓粉絲笑翻，因為Energy的主打歌就是〈星期五晚上〉，先前坤達還曾在出席公開活動時，感嘆自己現在因為該首歌曲爆紅，以致於他都不敢再週五晚間出門，害怕被粉絲要求再跳一次「16蹲」。
該文章一出，就吸引超過3萬多名粉絲按讚，並留言寫下：「真有妳的，想老公了」、「愜意的生活，也不忘幫另一半打歌」、「後面那句『現在是星期五晚上』讓我笑出來」、「不忘打歌」、「差點要16蹲了」、「這文的重點是放閃嗎」、「這句想達達了吧！」