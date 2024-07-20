蔣萬安就幼兒園狼師案道歉 柯文哲：道歉之後事情沒解決有什麼用
北市信義區私立幼兒園爆發園長之子毛畯珅性侵多名園童事件，引發社會震驚，北市府也遭外界批評調查消極怠惰。台北市長蔣萬安昨日首度為幼兒園狼師案處置鞠躬道歉，前任台北市長、民眾黨主席柯文哲也坦承此案件有需要改進之處。柯文哲今 (20)日表示，這案子當時處理有困難，如何建立制度防止再發生比較重要，比道歉更重要是把事情解決掉。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席黨籍立委張啟楷雲林服務處揭牌典禮，聯訪時被媒體問到狼師案蔣萬安抱歉、柯文哲是反省改進，柯文哲說，事情發生最重要是把事情解決，道歉最簡單，但是道歉之後事情沒解決有什麼用，但是這案子在當時有它的困難，沒蒐集到足夠證據怎麼辦，當然要比較偏向保護弱勢兒童這邊，但是不會未審先判、侵犯人權，這也要去思考。
柯文哲說，事情既然發生，怎麼防止再發生、建立制度比較重要，對於受害者家長一定很難過，恐怕是一輩子的陰影，表達難過，但最重要是把事情解決掉。
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