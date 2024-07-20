就是今晚！西原高校樂隊將在總統府音樂會登場　轉播平台一次看

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而我們總統府也出動國家級餵食團，賴清德、蕭美琴皆送上台灣特色美食熱烈歡迎西原高校的到來！文總秘書長李厚慶透露，其實早在西原高校抵台前，各方就踴躍報名餵食行列，這次「餵食團」陣容堅強，一抵達台灣就收到農業部送上的「水果寶盒」，內含台灣當季優質水果芭樂、芒果、鳳梨與紅龍果。
不只與官方有互動，西原高校今晚將與世新大學一同演出，兩校之間的互動也成為焦點，昨（19）日兩校啦啦隊首次共同彩排，雙方更準備了見面禮，世新大學啦啦隊贈送台灣經典零食「科學麵」，以及有著台灣知名地標台北101圖案的「鑰匙圈」；西原高校行進樂隊則回贈送沖繩知名糕點「琉球銘菓」及沖繩縣西原高等學校精美資料夾。
文總會秘書長李厚慶受訪表示，這次總統府音樂會是以自由之力為主題，希望能為巴黎奧運的選手加油，這次會邀請西原高校行進樂隊來台演出，是因為台灣跟日本這幾年是「海島厝邊」，台日友情非常濃烈，沖繩其實離台灣更近，希望能為這次音樂會帶來不一樣的感受，台灣和日本選手都能在這次奧運爭取最好成績。
「2024總統府音樂會－自由之力」卡司嘉賓已全數公布，其中包含：主持人徐展元、主持人Sandra、NSYO國家青年交響樂團、指揮楊智欽、瑞星韻律體操協會、黃柏翰 Huang Po Han、桑布伊、舞炯恩、Salaw舞團、乱彈阿翔、邵大倫、沈文程、陳明章＆福爾摩沙淡水走唱團、許景淳、Vuize王鍾惟、龔德Kung Ta、黃子軒與山平快、春麵樂隊、沖繩縣立西原高校行進樂隊、世新大學啦啦隊、阿跨面、FORMOSA CREW、陳錫煌傳統掌中劇團、金光布袋戲、鄭宜農、潘麗麗、滅火器、拍謝少年、三牲獻藝、「拚場」電氣神將。
此外，想要觀賞表演的觀眾，活動也在電視及網路平台全程直播，包含「電視／MOD」華視主頻道、TaiwanPlus、中華電信MOD；「YouTube」總統府、文化總會、TaiwanPlus、三立LIVE新聞；「網路」總統府官網、Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、SETN三立新聞網、愛樂電台官網；「廣播」國立教育廣播電台、中央廣播電台。