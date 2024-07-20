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好痛！為了參加巴黎奧運　澳洲曲棍球員手指骨折仍忍痛截肢出場

▲澳洲男子曲棍球球員Matt Dawson為參加2024巴黎奧運做出極大犧牲，他為了能夠上場打球，而將一根手指局部切除。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲男子曲棍球球員Matt Dawson為參加2024巴黎奧運做出極大犧牲，他為了能夠上場打球，而將一根手指局部切除。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

澳洲男子曲棍球球員Matt Dawson為參加2024巴黎奧運做出極大犧牲，他為了能夠上場打球，而將一根手指局部切除，根據《法新社》報導，現年30歲的Matt Dawson3年前在東京奧運與隊友贏得銀牌，但他最近右手無名指骨折，使得他能否生涯第3度出賽奧運被打上問號。原本醫師建議Matt Dawson打上石膏讓手指固定，或是將手指末端切除。但他為了奧運，選擇了截肢，並已在本週動手術。2024年奧運會將於7月26日至8月11日在巴黎舉行，各國運動員都已經準備好出發搭機，Matt Dawson則是勇敢直接手術，避免復健等麻煩。

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Matt Dawson為了生活　也為了奧運

Matt Dawson在登上飛往法國的班機前告訴澳洲媒體Channel Seven：「當時在整形外科醫師充分告知下做了這個決定，不僅為了能夠在巴黎奧運出賽，也為了往後的生活。對我來說，最佳選項是切除手指末端。目前這稍微帶來一些改變，但我想這也是令人振奮的挑戰。」

澳洲曲棍球隊教練Colin Batch說，Matt Dawson的行動展現的程度令人難以置信。他表示「這不是教練能替球員做的決定。」

Colin Batch表示：「Matt Dawson令人敬佩，顯然他真的下定決心要在巴黎出賽。我不確定自己是否也會這麼做，但他的確這樣做了，很了不起。」

澳洲男子曲棍球隊在東京奧運打進決賽，最後在PK大戰輸給比利時，與金牌擦肩而過。本月27日在巴黎奧運首場比賽將對上2016年里約奧運冠軍隊阿根廷。

▲原本醫師建議Matt Dawson打上石膏讓手指固定，或是將手指末端切除。但他為了奧運，選擇了截肢，並已在本週動手術。（圖／美聯社／達志影像）
▲原本醫師建議Matt Dawson打上石膏讓手指固定，或是將手指末端切除。但他為了奧運，選擇了截肢，並已在本週動手術。（圖／美聯社／達志影像）

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