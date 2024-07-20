小吳紀卜心「十盛」也挨轟！刪留言遭批：裝死　粉絲怒喊永遠抵制

我是廣告 請繼續往下閱讀
由紀卜心與見習網美小吳一同創立的「十盛熟成奶茶專賣店」日前被消基會點名，指出奶類標示不明確，標榜「 鮮奶茶」的品項疑似不是純鮮奶，而十盛也在6月份於官網公告澄清，坦言從未強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶，「而是由『熟成生乳』加上『鮮奶』調製而成，其中含些許奶精，主要是用來增加口感與風味。」
紀卜心與小吳不出面 遭粉絲砲轟割韭菜
有網友在Dcard上以「所以小吳跟紀卜心會道歉嗎？」為題發文，指出近期連鎖飲料店連環爆，可不可與清心都出面道歉了，但卻遲遲看不見兩人出面回應：「被消基會點名鮮奶茶標示不清的十盛，都不用出來說什麼嗎？」並透露有看到別人詢問紀卜心此事，她只表示官網有公告，1句道歉都沒有，並生氣砲轟：「網紅開的店就是這樣，割粉絲韭菜嗎？」
留言疑遭紀卜心刪除 粉絲怒喊永遠抵制
該名網友還指出，自己曾有到紀卜心的IG底下留言，但卻疑似遭到刪除：「想到我之前有去IG留言，發現我的留言居然不見了！」並大力抨擊店家，「消息曝光後也都靜悄悄，實在很氣人耶，小吳更屌，看到有人到他版上問，連回都不回，比紀卜心更糟，沒看過這麼秋（囂張）的。」並怒轟現在已經「退讚」，並會永遠抵制。
揭祕十盛作業模式 痛批標示不清
貼文曝光也有不少粉絲認同，指出奶精奶茶本身沒有錯，但希望店家能夠標示清楚，「不是不能賣，至少要講清楚吧」、「根本誤導消費者」、「超討厭喝到那種說是鮮奶，結果喝起來是牛乳的鮮奶茶！」還有網友表示先前曾去消費，發現店員裝牛奶時都要走進廚房裝，認為如果是主打鮮奶，應該要擺出來讓民眾看到。