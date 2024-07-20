《還珠格格》李晟被誤認遭砍身亡！酸民湧微博開砲 她直球反擊了
中國浙江昨（19）日發生一起殺人命案，溫州醫科大學附屬第一醫院的醫師遭不明男子砍殺身亡，據悉，這名醫師任職於心血管內科，當時他正在門診，1名男子卻突然持刀闖入，砍殺該名醫師，導致他傷重不治身亡，引發全網熱議。由於該醫師與演出《新還珠格格》女主角的演員李晟同名同姓，有不少酸民湧入李晟的微博留言，「一路走好，下輩子不要做醫生了。」讓李晟暴怒，發文隔空開嗆：「還是人嗎？」
記者施以慧／綜合報導
事實上，李晟過去因為演出《新還珠格格》，飾演第3代的小燕子而爆紅，如今她的微博被誤認是離世醫生的帳號，還出現酸民留言：「是不是收人紅包還沒看好病？又或者裝X沒裝明白呢？」讓李晟非常生氣，怒嗆粉絲：「能說出這話還是人嗎？腦幹缺失的東西！」
後續甚至有粉絲認錯帳號來留言：「一路走好，下輩子不要做醫生了」、「希望你下輩子還可以好好的。」導致有其他粉絲誤以為是女星李晟逝世：「不會吧？我的童年女神！願天堂沒有病痛。」讓留言區陷入混亂，也讓理性粉絲非常不滿，認為有些酸民應該是故意留下這些言論，好引起熱度，並痛批這些人將人性的惡發揮得淋漓盡致：「你們真的很不尊重人」、「不尊重死者，也不尊重演員。」
另外，關於這起驚悚命案，院方今（20）日一早已經發布聲明，表示院方第1時間有盡力搶救，但醫師仍因傷重搶救無效，於昨天晚間9點不幸去世，而該名持刀男子後來選擇跳樓逃罪，目前正在搶救當中，詳細事故原因，還得等待警方進一步釐清。