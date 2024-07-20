林莎穿薄紗披肩！一看內褲居然「透明」 連女粉絲也心動：好神祕
30歲林莎（03）憑稚齡童顏、32D好身材在競爭激烈的寫真界闖出名號，近年成為外景節目《食尚玩家》主持人，聰穎又慧黠的性格博得好評，助攻收視率，連帶讓她的人氣暴漲，IG追蹤數突破110萬。林莎日前預告寫真書簽名會的時間，附上一張穿透明內褲的照片，連女粉絲都招架不住。
記者楊穎軒／綜合報導
林莎6月初發行全新寫真集《3分鐘熱度》，終於敲定8月3日在板橋舉行唯一一場簽書會，她於粉專公布詳細資訊，配圖為養眼的新書作品，只見林莎穿成套內衣褲，披著一件透視薄紗，三角褲若隱若現，細看還是透膚材質，臀部和美腿線條呼之欲出，十分撩人。
「3分鐘熱度的我等不及要跟大家見面了！真的是～好久不見！帶著全新寫真來找我吧」，林莎寫道，貼文發布後，粉絲情緒激昂，「先要找出來溫習了！真的等很久」、「連女生都喜歡的莎」、「天使下凡，食尚玩家沒吃胖耶」、「好有神祕感的照片」、「從香港過來了」、「太誇張的美啦！」
被說《食尚玩家》她在扛 本人謙虛回應扛不起
去年有網友在Dcard發文，誇讚林莎的身材很有料，如果去跳啦啦隊不得了，陸續有人留言表示，林莎的主持功力不容小覷，反應很快也很機靈，會依照不同節目類型切換主持風格，「你如果常看食尚玩家瘋狂總部的話，你會發現這個節目根本是她在扛...提到胸大但是聰明的女星，說真的我也只想得到林莎。」
林莎事後在IG限時動態轉發評論截圖，急忙表示，謝謝該名網友的護航，「說是護航...因為食尚真的不能是我在扛，太重了我扛不起啊！」不過承諾有了粉絲的器重，自己一定要更加油，「啊！聰明這個部分我就收下了～嘿嘿！」