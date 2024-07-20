50嵐遇對手！手搖店「14人同時上班」忙翻 店員：還沒開門就排爆
台灣手搖飲店林立，不少品牌都累積許多支持者。而手搖飲品牌「一沐日」主打台灣味，草仔粿、粉粿等特色配料受到大批顧客喜愛，店外總是充滿絡繹不絕的消費者，近日就有一名網友拍下一沐日店內景象，同一時間竟有14名店員正在忙碌工作，生意好到讓網友驚呼：「太大陣仗了吧！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（19）日在社群平台Threads上發文，並寫下「真的沒看過一間飲料店同時14個人在弄的。」只見畫面中，店面內有超過10名員工正在各司其職，忙著在每個崗位上完成顧客訂單，讓原PO忍不住驚嘆：「一沐日也太忙。」
貼文一出，立即引來超過1.6萬人朝聖，眾人紛紛直呼「身為台灣人買飲料那麼多年，第一次認真數飲料店裡面的工作人員，就是他們店」、「一沐日真的是這樣！ 我看過最多人一起值班的飲料店」。還有員工現身表示「一沐日超忙但很有成就感，才剛上班就要下班了」、「基本上每天都很忙，甚至鐵門還沒開，就有客人頂著大太陽在外面排隊，員工路過」。
一沐日於2012年在台中創立品牌，2013年展店到彰化，2018年甚至開了越南IMUZU胡志明市創始店，2019年開始也逐漸往全台各地開發分店，台北的分店則是2020年才成立，一沐日飲品價格落在35元至80元不等，主打特色配料草仔粿及粉粿，特別的台灣口味令許多顧客愛不釋手。
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