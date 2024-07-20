無劇本、最接近實戰　漢光40號演習7/22起登場重點搶先看

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2024年漢光40號演習有多項重大變革，著重於去中心化指揮管制、各級部隊接戰規則（Rules of Engagement，ROE）進行重點驗證。模擬指揮鏈在戰時若中斷，導致各戰區、甚至各作戰單位無法向上通聯，而必須遂行獨立作戰，因此需確立接戰規則、授權與責任區，會依據不同單位頒布不同的ROE小卡，逐一進行驗證。軍方舉例，若進行機動移防的防空部隊，雷達若偵獲敵飛彈來襲，卻因通訊中斷無法向上級單位取得授權，連長有權下達指令，直接發射飛彈攔截敵目標。
無劇本、更接近實戰
過往在漢光期間，部隊均能事前得知各種「狀況」，並依狀況的發生，照本宣科在幾點幾分執行哪些戰術動作；不過，今年漢光40號演習為讓官兵熟悉守備區域、作戰計畫及強化臨場反應，參演部隊在今年漢光不會先得知「狀況」，而是由統裁部臨時下達。
戰爭爆發之前有所謂「三軍未發，糧草先行」的徵候，因此在7月20日開始會先下達敵軍灰色地帶侵擾、集結等徵候，目的是讓參演部隊開始進入「戰時情境」。
另外，往年漢光演習均由官兵及將官扮演紅軍（攻擊軍）、藍軍（防守軍），但漢光40號演習取消紅軍，也就是假想敵的科目，取消的目的之一，是讓原本擔任假想敵的官兵，能更熟悉戰時所擔負的任務及戰術位置。國防部表示，實兵演練採實兵、實裝操演方式，驗證各級部隊執行聯合作戰計畫的能力，並全面檢視國軍全戰力備戰成效。國防部強調，實兵演練期間依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衛軍執行各項演練。
外島實彈、本島不實彈
今年度漢光40號演習另一大變革分別是本島「實兵、不實彈」、離島「實兵、實彈」方式進行操演，但本島各區域的演訓強度大幅提升，實戰化演練和夜戰程度亦高過歷年漢光演習，有利於國軍部隊展示在戰時情境的真實防衛戰力。
參謀總長梅家樹6月26日赴立院外交及國防委員會報告「漢光40號演習規劃」，立委質疑沒有實彈射擊，讓國人對國家沒信心。梅家樹答詢時強調，實彈射擊在外島進行，而國軍年度訓練分成不同層級，實彈訓練並未荒廢，例如屏東聯訓基地就有實彈射擊，年度也安排精準飛彈射擊，並將精準飛彈射擊與戰術位置結合，海、空軍皆是。
國防部為進行戰力保存及戰力再整補，在國道高速公路興建時在全台多處設置戰備道，在於因應機場遭受敵導彈、巡弋飛彈及先進戰機攻擊後，喪失起降功能時，能適時提供當時在空戰機落地完成油彈整補作業，迅速恢復出擊整備，繼續執行任務，使空軍戰力得以持續發揚。往年空軍各型戰機起降戰備道演訓科目，漢光40號演習並未規劃戰備道起降演練。
聚焦24小時驗證戰力、夜間訓練是核心
過往基於安全考量，部隊主官均認為夜間戰鬥訓練風險較高，但作戰不分日夜，漢光40號操演並非從早上開始，傍晚就結束；相反地，夜間訓練正是今年的核心，防衛作戰是持續行動，並非各部隊操演完單一項目漢光演習就結束，每個部隊都要從開始演練到最後一刻。
今年1月起恢復1年期義務役，截至今年7月止，總計已完成14個梯次的1年期義務役男新兵接訓，編成約10個營級兵力，1年期義務役男分發到主戰、守備部隊後，將跟隨所屬單位參加漢光演習。
由於參演部隊將頻繁出現在鄰里街道，若因此被民眾拍到服儀不整，過往恐影響民眾對國軍觀感，不過軍方日前已經律定，官兵不會因此遭懲處，軍方高層也強調，要讓基層官兵知道「我們正在改變」。