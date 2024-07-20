呼籲拜登退選者再+1！民主黨眾議員踢爆：他現在幾乎認不出我
2024美國總統大選，只剩不到4個月就要登場，不同於共和黨總統候選人川普（Donald Trump）氣勢如虹，民主黨籍的現任總統拜登（Joe Biden）競選連任之路越來越艱辛，黨內逼宮要求「換登」的聲浪越來越大。民主黨籍的麻州眾議員莫爾頓（Seth Moulton）19日在外媒專欄發文，加入呼籲拜登退選的行列，透露上個月在一次活動中，與他熟稔多年的拜登竟然幾乎「認不出他」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《國會山報》報導，莫爾頓聲稱，上個月他與拜登在法國諾曼第的一次活動上相逢，以往2人每次相遇時，他總能引起拜登的注意，拜登會對他投以大笑臉，並說很高興見到他，就像去年耶誕節在白宮舞會上一樣；然而，上個月的慶祝諾曼第登陸80週年活動，拜登似乎沒有認出他是誰。
莫爾頓強調，這件事對他而言是個衝擊，他與拜登雖私交甚篤，但以公事的角度，拜登能否具備在11月擊敗川普的能力，這點實在令人懷疑：「就跟大多數美國人一樣，我不再相信他能獲勝，總統應該退出競選。」
莫爾頓坦言，拜登總統身上曾經有的力量、活力和智慧，似乎都在閃爍並消逝，而民調數據顯示，拜登確實在全國和大多數搖擺州都落後川普，尤其是上週末的暗殺行動過後，川普已更難被打敗。
莫爾頓也聲明，川普沒年輕多少歲、幾乎和拜登一樣老，一開始就不具備拜登的優勢，還經常說謊，但正如共和黨人需要找到勇氣、公開反對川普一樣，民主黨同胞也需要找到勇氣，說出有關拜登總統的「真相」，以免為時已晚。