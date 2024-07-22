逾8000銀髮族「以房養老」！最愛合庫銀　中南部長輩意願增關鍵曝

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周正山指出，就區域來看，件數最多、金額最多的還是北北基，截至今年6月底有4159件、核貸額度有322億元，其次是中彰投，有1239件、金額達49億元，但若與第一季比起來，成長率最高的是宜花東、雲嘉南地區，季增率分別有8.22％、4.38％。
周正山指出，據銀行回報，雲嘉南地區成長較快主要與「中南部房價上升、民眾接受度提升」有關，舉例來說，台銀就特別積極在該區推動，台銀六月核貸件數376件、較去年成長157件，雲嘉南地區就有57件、較去年成長67.65％。
就個別銀行來看，核貸件數、額度前五大清一色為公股行庫，排名第一的是合庫銀，核貸件數、額度分別有2873件、177.69億元，土銀緊跟在後，核貸件數、額度分別有2300件、110.83億元，一銀、華銀也都有破千件。
相較之下，民營銀行不是只有個位數就是掛蛋。周正山指出，雖然這項業務是因應老年化趨勢而生，但與一般消費性貸款還是有差異，訂定利率要依商業條件、風控、不動產價值、借款人、年齡等去核貸，銀行在做這項業務，涉及民眾需求、自身策略，依供需法則而定，金管會只能尊重市場機制，但會鼓勵銀行承作高齡者金融商品，以房養老業務量也會列入公平待客評鑑加分項目。