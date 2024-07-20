日本AV搞「文字獄」？亂倫、野外、制服成禁語 新生代女優受害
日本去年6月針對AV產業祭出新法規，如今新制上路，卻因為規則越來越嚴格，引起業界不滿。台灣AV達人「一劍浣春秋」對此指出，現在日本AV片商已經非常保守，像是亂倫、野外、制服等主題都不能拍，教室也被列為禁語， 「拜託，別搞文字獄，也不要對作品題材限制太多啊！」 另外，新生代AV女神「宮下玲奈」的經紀人也證實確實有受到影響，表示原先的企劃已經停止拍攝。
記者施以慧／綜合報導
一劍浣春秋昨（19）日在網站「PLAYNO.1玩樂達人」發文指出，認為現在的AV片商企劃已經比過去保守很多，透露業界人士也曾反映過拍攝時遇到的問題，包含女優太幼齒、強迫、亂倫、使用器材限制行動、野外、制服的企劃，通通都不行，就連「教師」、「先生」和「學校」也成為禁語，讓成人影片沒題材可拍。
一劍浣春秋也提到，有片商因此放棄「瑜伽教室」的企劃，就連日本AV女優宮下玲奈的經紀人，也證實有聽說部分作品不能拍的風聲，但片商是否真的因此受影響，仍有待進一步觀察。一劍浣春秋無奈表示，這個狀況有點糟糕，需要花時間思考未來還有什麼主題可以拍，並哀嘆希望法規別搞文字獄：「拜託，別搞文字獄，也不要對作品題材限制太多啊。」