川普批台搶走美晶片產業　英媒：台灣憑實力主宰半導體沒理由放棄

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報導隨後重述了川普稱台灣「偷走」美國晶片產業的說法，並直言川普的主張在許多台灣民眾聽來就像是黑幫在索求保護費，且稱台灣「偷走」晶片產業可說是毫無根據。固然，台灣目前生產了全球約90％的先進半導體，主要來自台積電，台灣確實主宰了晶片產業，但華府智庫「蘭德公司」（RAND）的專家郭泓均（Raymond Kuo）表示，這單純是因為「台灣在競爭中擊敗了其他國家」。
報導接著分析台灣如何贏得過去幾10年來主導全球半導體產業的成就，台積電專注於研發與提高效率，台灣勞工的教育程度高；台灣社會薪資相對生活成本偏低，半導體產業提供的薪資很高，對勞工很有吸引力；台灣對勞工權益的保護也遠低於美國和其他國家；且對台灣人來說，在台積電或類似公司工作，通常被認為前途一片光明。
郭泓均表示，「（台灣）公司可以碩博生每天3班制輪值來運作晶圓廠，（台灣）也有打造能夠支援晶片生產的第二產業生態系統」。報導也引述了我國國科會常務副主委蘇振綱的說法，稱台灣已經花了30、40年培育半導體產業，因此「不可能取代，也很難被複製」。
報導指出，雖然有其他國家試圖趕上台灣，但許多報告顯示差距實際上正在擴大。台灣對半導體產業的主宰地位，也讓外界對全球供應鏈過分集中的脆弱性感到擔憂，特別是兩岸之間的地緣政治關係，中國始終沒有承諾放棄動武。
郭泓均表示，「可以想像北京利用控制晶圓廠來威脅其他國家接受他們對台灣的征服。半導體會是北京可利用的一種槓桿，藉此對其他國家進行經濟和政治手段的脅迫」。
報導指出，新冠疫情導致全球晶片短缺危機後，許多國家開始打造自己的晶圓廠，鼓勵並邀請台灣半導體業者赴海外設廠，試圖分散晶片供應來源，但是目前並沒有取得太大成功。內文也以台積電在美國亞利桑那州設廠遇到的狀況為例，指出由於勞工對於權益要求的不同，台灣模式難以在海外複製。
無論如何，以台灣的角度來看，晶片產業集中在台灣是件好事，地緣政治觀察家經常將台灣的半導體產業稱為「矽盾」，意味著台灣對半導體產業的主宰會促使國際社會保護台灣不受北京掌控。郭泓均表示，「生產基地多元化意味著國際社會保衛台灣的理由減少，當你可以輕易找到其他供應商時，為什麼還要保衛台灣呢？」