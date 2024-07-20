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創辭修中學的他超狂！曾是任期最長文人國防部長　比顧立雄還斜槓

▲陳履安是辭修高中創辦人。（圖／翻攝臉書官網）
▲陳履安是辭修高中創辦人。（圖／翻攝臉書官網）

記者何哲欣／台北報導

監察院前院長陳履安創辦的辭修高中日前驚爆校產遭掏空，陳妻陳曹倩、現任董事長陳宇慷（陳的兒子）、時任執行董事衛晉平皆受到約談。陳履安是國民黨大老、前副總統陳誠兒子，與國民黨前主席連戰等人並稱四公子，且陳履安還當過國防部長、經濟部長，也涉足教育界，超狂的斜槓經歷，比現任的國防部長顧立雄還狂。

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顧立雄是史上第7位文人國防部長，他是律師出身，但從政後卻從立委、黨產會主委，接著轉任金管會主委、國安會秘書長，現在又要轉任國防部長，專業能力橫跨法律、金融、國安與國會，堪稱全能。

但在顧立雄之前，陳履安的經歷就超狂。陳履安與連戰、監察院前院長錢復、清華大學前校長沈君山並稱國民黨四公子。他是美國麻省理工學院電機工程學系學士、美國紐約大學數學碩士，並獲數學系博士學位。他在1971年創立辭修高中，辭修為陳誠的字，陳履安為紀念父親，因此取名辭修高中。

接著陳履安在教育部歷練，曾官拜教育部次長，之後又陸續擔任國科會主委、經濟部長、國防部長、監察院長、國華人壽董事長，更在1996年參選中華民國總統。陳履安擔任國防部長時，是史上第三位文人國防部長，也是任期最久的文人國防部長，任期近3年。
 

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