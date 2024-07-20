被霸凌10年！韓YTR郭俊彬獲青龍獎：想唱名加害者 下秒反轉爆哭
南韓YouTuber郭俊彬近年來活躍於綜藝圈，參加過不少節目，2023年更是在益智節目《魔鬼的計謀》中打開知名度，以討喜的形象深植人心，還因此拿下昨（19）日在韓國舉辦的「青龍系列大獎」綜藝新人獎，非常值得嘉獎。不過郭俊彬一上台就爆哭，透露自己原先是想唱名過去10年曾霸凌過他的人，但他表示當他站上舞台時，腦海中浮現的卻都是需要感恩的每1個人，贏得全場歡聲雷動。
記者施以慧／綜合報導
來自南韓的YouTuber郭俊彬在平台上擁有超過200萬個粉絲，這幾年憑藉討喜的長相和幽默的風格受邀參與不少節目，但事實上，郭俊彬的過往經歷非常痛苦，他曾在節目上自爆自己是校園霸凌受害者，整個求學時期都慘遭非人的對待：「我在國小、國中、高中全都被霸凌過，一直被打，然後在高一受不了退學了。」講著講著還爆哭，坦言自己至今還是無法放下長達10年累積下來的傷痛。
也因為在學生時期曾遭受過霸凌，為了擺脫陰影，郭俊彬展開海外旅遊，去到沒有韓國人的地方生活，最終才對生活重拾信心。如今郭俊彬靠著益智節目《魔鬼的計謀》拿下男子新人綜藝獎，他坦言本想強忍情緒，用一貫的搞笑風格帶過，「哇，真的會說不出話來！」沒想到下1秒就突然鼻酸並當場大哭：「我不知道自己會得獎，本來以為主辦單位會跟我說，但真的沒有提前告知我。」並感謝了過去幫助過他的每個人，讓全場為之動容。