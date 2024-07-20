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「市長陪你拍」再加碼　黃偉哲再使出渾身解數讓學子如願

▲為因應來不及於前幾場與市長合影的學生們敲碗許願加場，教育局今天下午加開場次，學生除自備道具還有Cosplay都來了市長黃偉哲全力配合。（圖／台南市政府提供）
▲為因應來不及於前幾場與市長合影的學生們敲碗許願加場，教育局今天下午加開場次，學生除自備道具還有Cosplay都來了市長黃偉哲全力配合。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮在7月7日辦理完畢，仍有來不及於前幾場與市長合影的學生們敲碗許願加場，教育局今（20）日下午在慈濟高中活動中心舉辦加開場次，共有78校、160名獲獎學生參加。台南市長黃偉哲除肯定學子們在各領域優秀的表現，也期勉學子保持勇敢及創新的心迎接未來挑戰。

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▲一年一度「市長陪你拍」活動，台南市長黃偉哲全力配合學生的動作。（圖／台南市政府提供）
▲一年一度「市長陪你拍」活動，台南市長黃偉哲全力配合學生的動作。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，每年合拍的同學都是各校最優秀的，其中也不乏三年前就曾得過市長獎者今年又再次領獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎實屬難得，他為每位畢業生的傑出表現感到驕傲。

▲今天的「市長陪你拍」參加同學依然花招百出，還有學生自備樂器等道具都搬上台，就是要與市長留下今夏最美好的合照。（圖／台南市政府提供）
▲今天的「市長陪你拍」參加同學依然花招百出，還有學生自備樂器等道具都搬上台，就是要與市長留下今夏最美好的合照。（圖／台南市政府提供）
此外，他也以黃仁勳、蘇姿丰的成就為例，期勉大家未來將面對來自全國，甚至國際的競爭對手也努力不懈、脫穎而出，在各個領域為家族爭光，不僅是榮耀台南、更是榮耀台灣。

今天的「市長陪你拍」參加同學依然花招百出，裝可愛、耍帥的姿勢，甚至難度動作一字馬紛紛出籠，還有自備手牌、折扇、髮箍、樂器等道具都搬上台，與市長留下今夏最美好的合照。

教育局表示，今年更進一步運用數位科技，開放大家下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。線上版「市長陪你拍2.0—臺南版人生四格」IG濾鏡，下載網址：市長黃偉哲IG

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