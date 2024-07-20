微軟全球大當機！修復程序大多得靠手動　專家：恢復正常恐需數周

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根據《CNN》報導，由於CrowdStrike的Falcon端點保護平台是在所謂的電腦核心層級運行，並不像是一般的瀏覽器或普通的App，這讓CrowdStrike對用戶電腦提供更大的保護力，但也意味著一旦出問題，無法透過遠端直接修復。在大部分情況下，要恢復系統需要透過IT管理員手動處理。如果一家企業內有數百台、甚至上千台電腦受影響，那麼這個手動恢復系統的過程就必須被重複數百上千次。
網路安全專家懷特（Kenn White）表示，對於非技術人員來說，這是一個相當複雜的過程，而即使對於熟練的IT專業人員來說，這也是一項勞動密集的體力活。懷特估計，美國大部分企業需要「很多很多天」才能完全恢復正常。
而根據《衛報》報導，英國特許資訊科技學會（BCS）的專家史密斯（Adam Leon Smith）表示，有些系統的修復很快就能完成，但是這得根據實際狀況不同而定，有些系統可能很難恢復，可能需要數天甚至數週的時間。
薩里大學（University of Surrey）的IT教授伍德沃德（Alan Woodward）表示，修復需要手動完成，而大部分的一般用戶不知如何操作，須倚賴IT專業人員去一一處理，「這就像單純的數學問題」，如果一家企業擁有數千台被影響的電腦，又分布在不同地點的公司，那麼要派遣IT人員依序去完成全面修復的工作，「肯定需要幾週的時間」。
倫敦大學的教授莫達克（Steven Murdoch）表示，一些已經將IT單位外包出去的企業會發現，他們將更難修復這問題，因為你無法透過遠端連線處理，必須有IT人員實際去執行程序。
無論如何，好消息是這並非網路攻擊，正確的更新以及修復方案也已經被提出，全球電腦系統的復甦是正在進行式，局面已經獲得控制，完全排除狀況只是時間問題。