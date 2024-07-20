老婆聯手父母「砸爛整屋模型」！人夫目睹心碎PO遺照 一票人默哀
尊重別人的愛好與興趣，才能維持良好關係！中國一名人夫近日PO出慘痛經歷，他喜歡收藏二次元模型，老婆卻不願意接受，婚後兩人多次為此爭吵，沒想到老婆竟連同雙方父母，一起將人夫的收藏模型全數砸爛丟棄，連全新的盒裝模型都特地拿出來踩爛，超狠過程讓眾網友全看傻，紛紛留言默哀「太心痛了，看不下去。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名人夫近日在家中與老婆發生爭執，原來他喜歡二次元的興趣，讓老婆十分不滿，認為老公都在收集模型，還將汽車改裝成痛車，雙方溝通多次未果，令老婆屢次怒罵「這麼大個人了，玩二次元沒出息。」
最終老婆忍無可忍，竟與雙方父母聯手將人夫眾多收藏砸爛，每一個模型都被摧毀到體無完膚，甚至人夫的爸爸還把櫃子內全新的模型挖出來，摔在地板上用腳踩爛，深怕人夫還有留下任何收藏。
許多網友看完不忍直呼，「謝謝，低血壓治好了」、「這還沒有暴走，真的是忍者大師了」、「太心痛了，看不下去」。人夫事後則曬出模型櫃的「最後遺照」，坦言知道網友們都很憤怒，他也收到許多苦勸離婚的訊息，不過這些都是不得已的最後手段，「只能說，我現在還保持冷靜，我也覺得不可思議。」
人夫也透露，這些模型收藏沒有花父母或老婆任何一毛錢，都是用自己辛苦賺的錢買的，婚後也持續與老婆、父母商量抗爭，沒想到父母為了顧及老婆與娘家看法，竟狠心出手砸毀他深愛的收藏。
事後人夫也透露，他與老婆深聊一個晚上，兩人終於達成共識，願意默許他的愛好，「但是起碼近段時間不能重新買，以後哪怕有也得過她的審核」，人夫成功將老婆拐回同個陣營，直呼算是大勝利，但他對於父母的行為仍舊相當不諒解，之後會再針對這次衝突坐下來好好談。