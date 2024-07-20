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漢光跳傘墜地全癱！秦良丰9/1退伍　航特部：將參與軍醫院招聘

▲傘兵秦良丰（中）跳傘時墜地重傷後奇蹟存活，歷經6年復健，已能自行行走。陸軍航空特戰指揮部舉辦生日餐會，特地邀秦良丰回部隊慶祝。(圖／軍聞社提供)
▲傘兵秦良丰（中）跳傘時墜地重傷後奇蹟存活，歷經6年復健，已能自行行走。陸軍航空特戰指揮部舉辦生日餐會，特地邀秦良丰回部隊慶祝。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

陸軍航特部下士秦良丰於2018年5月參加漢光演習反空降參演跳傘時，因為主傘和副傘未開導致從高空墜落地面，造成脊椎癱瘓。經過這6年努力復健，他已經可以勉強行走。但傳出秦良丰因為無法參加鑑測，恐怕將於今年8月底被退伍。航特部今（20）日表示，秦良丰9月1日服役期滿，退伍後與國軍的鏈結不會因此終止，他已規劃參與國軍醫院招聘程序。秦良丰的父親秦天人也感謝國軍、各界給予的溫暖。

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2018年5月，陸軍航空特戰指揮部在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，秦良丰在高度1300呎從C-130H運輸機跳傘，但因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，原先到醫院前心肺功能停止（OHCA）被搶救回來，經過6年努力復健，如今已可慢速行走

陸軍航空特戰指揮部今日表示，所屬特戰指揮部秦良丰下士自107年參與演習受傷迄今，單位盡最大心力陪伴照護，國軍專業醫療團隊亦投入最佳資源治療與照護。秦良丰在復健過程當中所展現出的堅強意志力，給予官兵帶來強大的鼓舞與正面能量。

航特部指出，秦良丰雖然將於9月1日服役期滿，但國防部、陸軍司令部以及各級長官的關懷、協調各方事項的努力未曾中斷，退伍前、後的銜接，秦良丰與家屬均全程參與。

航特部指出，秦良丰退伍後，與國軍的連結並不會因此終止，目前已規劃參與國軍高雄總醫院的招聘程序；航特部將全力提供協助，也期盼未來能以他勵志的態度與經驗，繼續發揮鋼鐵傘兵的精神，協助有需要幫助的官兵，以更積極的態度面對各項挑戰。

秦良丰的父親秦天人也發表公開信提到，從未想過秦良丰的一場意外會得到媒體們及社會大眾關注，這6年多來全家內心都是滿滿感謝，也謝謝前總統蔡英文和總統賴清德一直以來不斷關心，且不斷詢問秦良丰狀況，亦感謝國防部各級長官，每每在需要幫忙時給予協助和幫忙。

秦天人表示，感謝所有曾經照顧過秦良丰的醫護人員們，更要對特三營的特戰弟兄們，說聲「謝謝你們！真的很謝謝你們一直陪在我們身邊，這6年來你們讓我們不孤單」。

▲去年漢光演習跳傘受傷傘兵秦良丰3月5日從內湖三總轉院，轉至高雄國軍總醫院繼續接受治療。（圖／記者葉政勳攝, 2019.3.5）
▲2018年漢光演習跳傘受傷傘兵秦良丰從內湖三總轉院，轉至高雄國軍總醫院繼續接受治療。（圖／記者葉政勳攝, 2019.3.5）

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