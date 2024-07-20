漢光跳傘墜地全癱！秦良丰9/1退伍　航特部：將參與軍醫院招聘

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸軍航空特戰指揮部今日表示，所屬特戰指揮部秦良丰下士自107年參與演習受傷迄今，單位盡最大心力陪伴照護，國軍專業醫療團隊亦投入最佳資源治療與照護。秦良丰在復健過程當中所展現出的堅強意志力，給予官兵帶來強大的鼓舞與正面能量。
航特部指出，秦良丰雖然將於9月1日服役期滿，但國防部、陸軍司令部以及各級長官的關懷、協調各方事項的努力未曾中斷，退伍前、後的銜接，秦良丰與家屬均全程參與。
航特部指出，秦良丰退伍後，與國軍的連結並不會因此終止，目前已規劃參與國軍高雄總醫院的招聘程序；航特部將全力提供協助，也期盼未來能以他勵志的態度與經驗，繼續發揮鋼鐵傘兵的精神，協助有需要幫助的官兵，以更積極的態度面對各項挑戰。
秦良丰的父親秦天人也發表公開信提到，從未想過秦良丰的一場意外會得到媒體們及社會大眾關注，這6年多來全家內心都是滿滿感謝，也謝謝前總統蔡英文和總統賴清德一直以來不斷關心，且不斷詢問秦良丰狀況，亦感謝國防部各級長官，每每在需要幫忙時給予協助和幫忙。
秦天人表示，感謝所有曾經照顧過秦良丰的醫護人員們，更要對特三營的特戰弟兄們，說聲「謝謝你們！真的很謝謝你們一直陪在我們身邊，這6年來你們讓我們不孤單」。