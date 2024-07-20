西門町捕獲「偶像劇男神」上街發傳單！粉絲不甩40度高溫搶瘋了
《怪胎》導演廖明益新作《愛的噩夢》，12日上映便榮登當周國片新片票房冠軍，演員林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）今（20）日為了努力造勢，頂著烈日曝曬，走上西門町街頭，重現片中發傳單橋段，也為回饋影迷貼近粉絲，親手發送「愛的符咒」。
記者李欣容／台北報導
西門町當天下午豔陽高照，假日更是人潮洶湧，演員們見到影迷和群眾的熱情欣喜，都不畏辛勞感到值得，持續揮汗發傳單，林柏宏事前在願望卡上寫下：「大家開心，等等見。」他本以為來參加活動的人潮可能不多，沒想到人多到手上的傳單很快發完，大飛笑說這也算是「願望成真」。項婕如說：「第一次參加到那麼多人的活動，而且還是移動式的，但大家都蠻理性的，都會配合工作人員，覺得很開心。」
大元表示：「有時候走在路上遇到發傳單不一定會拿，但今天大家很熱情，有些路過的人可能不知道我們在幹嘛，但回饋反應都很好，讓我覺得以後也要做個有人情味的人。」大飛邊發傳單邊回憶起以前的打工日子，包括曾在狗食工廠打工，一小時賺250元。
《愛的噩夢》中，「男子」林柏宏初識「白佳琪」項婕如互有好感，因為她一心倡議環保愛地球，某日的約會活動，她竟要男子陪她去路上發「禁丟菸蒂．保護大自然」的環保傳單。20日，林柏宏和項婕如到西門町重現這場戲，大元、大飛一同熱情助陣，吸引大批粉絲專程捧場，加上鬧區人來人往的逛街民眾，眾人一見偶像明星現身，驚呼連連，拿起手機狂拍，搶著索取傳單。
林柏宏和項婕如回憶起拍攝發傳單的戲，是在東區的龍門廣場，內容雖然不困難，但因為導演對於光線呈現的要求，他們去了第二次才拍攝完成。項婕如提到，因為她發的是禁丟菸蒂的傳單，真的有路人過去問她，為什麼不去制止旁邊正在抽菸的人？可見他們的表演非常傳神。