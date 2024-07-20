七股海鮮節開心挖文蛤　黃偉哲邀民眾來台南玩樂度暑假

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，歡迎大家保握暑假到台南玩耍，市府幫體驗的民眾投保遊客意外險，讓民眾除了玩得開心安全也有保障。此外，他貼心提醒參與民眾多加注意防曬及補充水分，也邀請今、明(7/20-7/21)兩天挖完文蛤的好朋友，順道來將軍漁港參加晚上的將軍吼演唱會及觀賞璀璨的煙火秀。
現場的遊客除不少台南當地的居民外，還有許多從台中、雲林、高雄等地慕名來參加，還有一些更是參加過好幾次體驗活動的老手，體驗夏日玩水的樂趣外，更是帶了滿滿好幾桶文蛤回家，完全展示摸「蛤仔」兼洗褲的場景。
觀光旅遊局長林國華表示，今年首次和ibon合作推出便利的購票系統，讓民眾購買入場票券，也吸引了更多來自不同縣市的遊客前來參與體驗。此外，與總舖師合作推出的「七股七寶宴」，將於8月24日於七股鹽山席開120桌，7月30日(星期二)上午9點開放訂桌(每人限訂1桌)，今年訂桌方式跟摸文蛤體驗一樣透過ibon網站或機台購票，每桌回饋價只要5,500元，更詳細資訊將於下周公告，歡迎有興趣的民眾多加注意。
七股區公所表示，現場有超過20個攤位，歡迎大家踴躍前往採購！獲得好口碑的揪團遊七GO推出5梯次的一日遊，每人優惠價只要850元，目前尚有少數名額，歡迎有興趣的朋友上網報名參加。
觀光旅遊局表示，今年是臺南400，臺南夏季活動不間斷，《臺南400》暑假支線任務「南夏時刻」、「透˙南城-城市穿行四百年」城市展(7/5-9/1)、「街道美術館-城市的故事˙從這裡開始」(7/13-8/30)、臺南夏日音樂節-將軍吼(7/20-7/21)等各項活動陸續展開，更多精彩內容相關網站查詢。