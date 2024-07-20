龜記店員「安全帽放冰箱」！總部發聲公布5懲處：停業一周並罰款

我是廣告 請繼續往下閱讀
龜記總部也公布此次罰則與處理，龜記八德廣福店已於7月19日當天起暫停營業一週，安排消毒進行全面的環境清潔與食材管理工作；並於停業改整期間，予以罰款處分，罰金全額捐贈於桃園社團法人台灣樂作創益協會，並針對兩名員工作降級處置，以示警戒。
另外，龜記八德廣福店暫停營業期間，人員協同管理職人員須至指定優良示範門市接受再教育培訓，確保每一位員工都能理解並遵守公司的標準和規範；龜記總部也要求八德店負責人以及店主需偕同兩位員工參與食品安全講習課程；最後，八德廣福店需要提交完整的員工教育內容和編訂工作規範書，呈報給總部審核。
龜記八德廣福店爭議回顧！店員在冰箱放安全帽
回顧整起事件，一名網友日前在社群平台上爆料，位於桃園的「龜記茗品」八德廣福店有店員在上班時，竟將安全帽放在冰箱內，而冰箱內還有放置許多需要製作飲品的材料，畫面令人觀感不佳。
對此，「龜記茗品」八德廣福店負責人火速現身回應，表示「因為員工的個人行為脫序，讓您對於此件事情有不好的觀感，在此對您致上歉意，深感抱歉，事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導以及教育訓練，門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品。」
八德廣福店負責人提到，「所有有關營業面食安範圍內之物品，物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。」針對該名員工，也已經做出相對懲處，並已嚴重告誡切勿再次發生相同或類似的事件，若再犯則當下無異議開除，身為門市負責人也必將努力的去鞏固好門市的品質。」