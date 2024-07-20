瓊斯盃／被「學長」Kiefer Ravena上課！游艾喆：對上他我是下風

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此役首節菲律賓命中率超高，首節就投進4記三分球，Derrick Steven Fenner攻下7分，幫助客隊暫時以30：15領先。次節戰況也沒發有太多起色，中華白又在主場被對手打出27：16的高潮，半場打完菲律賓已經以57：31領先。
第三節上賽季效力於夢想家的洋將麥卡洛單打胡晉豪得手，在外線直接拔起來手起刀落，他單節轟下11分，菲律賓展現成人級強隊的籃球水準，讓以大學生為主的白隊毫無招架之力，三節打完以54：80繼續落後，比賽勝負提前底定，菲律賓末節繼續加壓，終場以96：70獲勝。
麥卡洛此役得到25分，Kiefer Ravena得到14分，RJ Abarrientos斬獲13分6助攻。至於中華白方面，張家禾得到全隊最高的16分，而林彥廷則是拿到12分5助攻5籃板。
游艾喆新賽季接班Ravena 今天被對方上課
過去Kiefer Ravena也效力於滋賀湖之星，這正是游艾喆新賽季要加盟的球隊，而Ravena則要轉戰橫濱海盜。今天Ravena在場上存在感明顯比游艾喆更強，也算是給小老弟上了一課。
賽後游艾喆受訪時坦言自己今天比賽沒有打得非常好，面對「學長」Ravena，有點想太多了，之後要把心態調整好，好好面對明天對日本的比賽。
「他（Ravena）打球非常穩，進攻端手段非常多，也打得很強悍，第一次看到他現場比賽，有很多地方可以去和他學習。對上他我是下風，希望未來在哪裡遇到他，可以把表現打出來。」游艾喆如此說道。