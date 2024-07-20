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瓊斯盃／被「學長」Kiefer Ravena上課！游艾喆：對上他我是下風

▲威廉瓊斯盃中華白以70：96敗給菲律賓，這一場比賽即將旅日的游艾喆僅有4分0助攻，表現顯然不如自己在的前輩Kiefer Ravena。（圖／中華籃協提供）
▲威廉瓊斯盃中華白以70：96敗給菲律賓，這一場比賽即將旅日的游艾喆僅有4分0助攻，表現顯然不如自己在的前輩Kiefer Ravena。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

威廉瓊斯盃進入倒數第2天的賽事，中華白隊今（20）日對上菲律賓隊，球隊開賽就被對手壓著打，最終以70：96落敗，菲律賓也拿下本屆賽會的7連勝。此役即將旅日的游艾喆僅有4分0助攻，表現顯然不如自己在的前輩Kiefer Ravena，他賽後也坦言自己在較量中居於下風，要好好和對方學習。

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菲律賓壓制四節　輕鬆大勝中華白

此役首節菲律賓命中率超高，首節就投進4記三分球，Derrick Steven Fenner攻下7分，幫助客隊暫時以30：15領先。次節戰況也沒發有太多起色，中華白又在主場被對手打出27：16的高潮，半場打完菲律賓已經以57：31領先。

第三節上賽季效力於夢想家的洋將麥卡洛單打胡晉豪得手，在外線直接拔起來手起刀落，他單節轟下11分，菲律賓展現成人級強隊的籃球水準，讓以大學生為主的白隊毫無招架之力，三節打完以54：80繼續落後，比賽勝負提前底定，菲律賓末節繼續加壓，終場以96：70獲勝。

麥卡洛此役得到25分，Kiefer Ravena得到14分，RJ Abarrientos斬獲13分6助攻。至於中華白方面，張家禾得到全隊最高的16分，而林彥廷則是拿到12分5助攻5籃板。

游艾喆新賽季接班Ravena　今天被對方上課

過去Kiefer Ravena也效力於滋賀湖之星，這正是游艾喆新賽季要加盟的球隊，而Ravena則要轉戰橫濱海盜。今天Ravena在場上存在感明顯比游艾喆更強，也算是給小老弟上了一課。

賽後游艾喆受訪時坦言自己今天比賽沒有打得非常好，面對「學長」Ravena，有點想太多了，之後要把心態調整好，好好面對明天對日本的比賽。

「他（Ravena）打球非常穩，進攻端手段非常多，也打得很強悍，第一次看到他現場比賽，有很多地方可以去和他學習。對上他我是下風，希望未來在哪裡遇到他，可以把表現打出來。」游艾喆如此說道。

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