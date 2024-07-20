天馬城鎮兒藝節 亞洲首獲ISO永續標章！打造移動式馬戲嘉年華
2024新北市兒童藝術節活動進入倒數！今年以「怪獸王國」為主題規劃六大場域，範圍延伸至府中廣場，由新北市傑出演藝團隊「天馬戲創作劇團」的「Recircus移動綠劇場」，在府中廣場打造為期9天包含綠色舞台、藝文體驗以及永續市集的馬戲嘉年華。「移動綠劇場」選用電動車作為行動舞台車，減少巡演移動的碳排放，並將使用的舞台布景與道具最少化，為亞洲首獲ISO 20121永續活動標章之表演藝術展演活動，英國標準協會（BSI）台灣分公司於今(20)日頒發認證證書。
生活中心/綜合報導
新北市政府文化局副局長于玟表示，新北市兒童藝術節提供全方位的藝文體驗，培養孩童從小接觸藝文活動，在全球面臨氣候變遷的同時，新北市更是以行動結合倡議，支持藝文邁向永續發展。今年新北兒藝節在府中廣場的「天馬城鎮」，是由新北市傑出演藝團隊-天馬戲創作劇團，推出的獨家品牌「Recircus 移動綠劇場」，以低碳排與永續教育的演出形式，選用電動車作為表演舞臺，減少劇場移動時的碳排放，觀眾席的坐墊則是以回收帆布再製，加上展演用品的可重複利用性，單場演出減少的碳排量為 427.336 kg/CO2e，相當於削減一輛汽車行駛1,600公里的碳排放，或是種植7棵樹一年可吸收的二氧化碳量。
「Recircus移動綠劇場」露天展演活動，透過第三方公正單位英國標準協會（BSI）驗證，榮獲國際ISO20121永續性活動認證標章，成為亞洲首獲認證之表演藝術展演活動，為藝文產業的展演模式及永續發展創造更多的新可能，同時也與新北市所推行聯合國SDGs永續政策治理目標相互響應，由英國標準協會（BSI）台灣分公司張嘉倫協理，頒發認證證書予新北市文化局及天馬戲創作劇團團長杜偉誠，展現新北市與傑出演藝團隊在文化與永續發展方面的共同成就。
「Recircus 移動綠劇場」選用電動車作為行動舞台車，打造綠色舞台、藝文體驗及市集，綠色舞台展演内容結合環境教育與聯合國永續發展目標，供藝術家、表演者及劇場工作人員，以藝術實踐作為永續行動；馬戲體驗區則提供高空馬戲體驗、雜耍球、呼拉圈、砌磚等馬戲雜耍道具，讓親子共同參與。首站從「2024新北市兒童藝術節」出發，即日起至7月21日於府中廣場串連多組馬戲表演者、藝文團體，共同打造在地藝文與永續發展。