烏克蘭前議員遭當街槍殺！因強力反對烏國民眾說俄語引發兩極評價
烏克蘭前議員，60歲的語言學女教授法里昂（Iryna Farion）於19日在利沃夫（Lviv）街頭遭到槍手襲擊，警方證實法里昂已經身亡，目前全案仍在調查中，尚未確認是何人犯案。法里昂去年主張，任何「愛國的烏克蘭人」都不應該說俄羅斯語，一言掀起正反兩面爭議，有人支持她的看法，也有人認為她是在煽動烏克蘭內部的仇恨。烏克蘭的官方語言是烏克蘭語，但由於烏克蘭與俄羅斯的歷史淵源，許多烏克蘭人仍習慣將俄羅斯語當作第一語言。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，烏克蘭當局表示法里昂在利沃夫街頭遭到槍手開槍射擊後，緊急送往醫院搶救，但最終仍宣告不治。警方表示，由於法里昂遇襲所在的街區當時正好停電，因此附近的監視器沒有拍到畫面，所以還在追查槍手的身分與動機。
法里昂屬於烏克蘭自由黨（Svoboda）的一員，該黨聲明譴責是莫斯科在背後策動對法里昂的暗殺，不過烏克蘭當局尚未定調這起槍殺與俄羅斯有關，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「任何暴力行為都必須受到譴責，無論誰發動了這次襲擊，都必須承擔全部責任」。
法里昂在去年主張任何「愛國的烏克蘭人」都不應該說俄羅斯語，稱俄羅斯語是敵人的語言，「該有多瘋狂，才能在與俄羅斯軍隊交戰的同時說俄語？」雖然這番話獲得一些烏克蘭人支持，但也被指責煽動仇恨，法里昂隨後因此被任教的大學開除，並接受烏克蘭安全局（SBU）的調查，直到今年5月才重新復職。
法里昂是一位語言學教授，曾於2012年當選議員，後在競選連任時落選。事實上，法里昂在俄烏戰爭前就一直致力於推廣烏克蘭語，曾在2018年說過「每一個講俄語的人都該打」，法里昂也曾因要求烏克蘭公職人員不得說俄語而引發反彈。